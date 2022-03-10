▲ 【UNIQLO母企】迅銷突轉軚暫停俄羅斯UNIQLO營運 此前創辦人柳井正拒關俄國分店

俄羅斯入侵烏克蘭，激發跨國企業制裁俄羅斯，日本時裝集團UNIQLO母企迅銷 （06288） 創辦人柳井正三日前強調不會俄羅斯分店，認為衣著是基本需要，但今日迅銷轉軚發公告宣布，將暫停UNIQLO等在俄羅斯業務。

迅銷稱，強烈反對任何敵對行為，譴責一切形式的侵犯人權和威脅個人和平生存的侵略。迅銷稱，公司的使命是為大眾提供基本、負擔得起、適合所有人的衣服；認為有責任向所有人提供這些必需品，包括受衝突、自然災害和其他破壞影響的人。

迅銷：營運挑戰、衝突惡化 決定暫停營運

迅銷稱作為使命的一部分，UNIQLO也向俄羅斯公眾提供日常服裝，然而公司最近面臨著一些困難，包括營運挑戰和衝突局勢的惡化，因此將暫時停止營運。

上週迅銷宣布通過與聯合國難民署捐贈1000 萬美元及衣物，此外其歐洲員工一直在幫助為逃離烏克蘭、受影響民眾運送衣物。

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