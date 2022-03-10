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【烏克蘭戰爭】瑞信俄羅斯信貸敞口逾71億 難料長綫影響

環球社會熱點 18:51 2022/03/10

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俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後，西方國家紛紛宣布制裁俄羅斯，外界預料俄羅斯經濟將大受影響。瑞士信貸集團公布，截至去年底，俄羅斯信貸敞口為8.48億瑞士法郎（約71.55億港元）。瑞信警告，俄烏戰爭發生後交易和對沖活動有所增加，但或會被信貸儲備增加等因素抵銷。瑞信表示，評估俄烏戰爭對全球經濟風險造成的長期影響，現時仍為時過早。

俄烏外長土耳其談判 關注停火撤軍 【下一頁】

瑞信集團（Credit Suisse）周四（10日）發表聲明，指公司在俄羅斯風險敞口，包括投資銀行的衍生產品與融資、以及私人銀行貸款等，強調公司在俄羅斯市場敞口風險不大。

瑞信目前在俄羅斯仍設有辦事處，有約125名員工， 從事財富管理及投資銀行業務。

《彭博社》分析指，瑞信等歐洲銀行試圖令投資者放心，相信公司有承受俄烏戰爭衝擊的能力。此前歐洲股票市場普遍下跌，銀行股亦受波及。瑞銀亦是少數幾個公布俄烏戰爭如何影響業務的銀行之一，外界憂慮短期內交易及對沖需求上升，貸款會變成壞帳的可能，情況與新冠疫情大流行爆發期間類似。

美國眾議院通過預算案 批逾1060億助烏抗俄 【下一頁】

瑞信行政總裁Thomas Gottstein表示，已重新檢視公司倉位，認為公司在俄羅斯風險敞口得到妥善管理，公司亦擁有適當系統應對相關風險。瑞信同時強調，作為公司的政策和原則，會遵守所有歐盟、美國及瑞士發布的制裁措施。

瑞信同時表示，現時評估戰爭對全球經濟、市場和客戶風險偏好的長期影響仍為時過早。瑞信指公司正在觀察部分或能限制其交易結算，或變現抵押品能力的因素。據報截至去年12月31日，瑞信在俄羅斯業務中持有淨資產為1.95億瑞士法郎（約16.45億港元）。

摩根大通交易主管Troy Rohrbaugh表示，許多客戶受俄烏戰爭影響，正承受極大壓力，更暗示俄烏戰爭亦波及美國銀行業。德意志銀行於當地時間周四舉行投資者日，《彭博社》指其屆時或向投資者介紹主要固定收益業務。

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責任編輯：李俊儀

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