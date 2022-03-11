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【ET開市直擊】港股尋底之旅完未？同場拆解京東績後策略（附time code）

股市 10:40 2022/03/11

分享：

港股上日高開高走，恒生指數收報20890點，升262點，結束4連跌。京東 （09618） 上日公布業績，由盈轉虧蝕35.6億元人民幣，京東ADR（JD.US）盤前股價一度挫逾7%。港股尋底之旅完未？真見底抑或純屬技術反彈？京東業績怎解讀，績後策略如何？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你解讀預示。

Time code
00：00 - 港股今日焦點速覽　
01：09 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：38 - 亞太股市早段市況速報
03：13 - 美國CPI創40年新高似未見頂     對美國聯儲局加息步伐有何啟示？
05：23 - 美國下月CPI有上升空間    令隔晚美股跌
05：37 - 美國聯儲局加息定位未明   留意下周議息會議是否有更清晰路向
07：50 - 望俄烏局勢解決   令美國聯儲局正常化
08：05 - 道指未擺脫調整區、納指仍處熊市區    美股有機會反覆試低
08：50 - 港股上日市況速覽+北水盤路
09：44 - 中概股除牌風險對港股負面影響有多大？
12：20 - 留意港交所 （00388） 未必可靠中概股回流炒上
12：55 - 恒指上日後反彈不合格    上望21000點、21300點為關鍵位
14：40 - 短綫博反彈不宜急    中長綫分注買入
15：08 - 京東 （09618） 業績怎解讀？績後股價表現如何？
18：29 - 京東 （09618） 股價或再試低    不建議入場博科技股
19：28 - 友邦 （01299） 業績勝預期    斥100億美元回購可刺激股價？
23：12 - 港股開市前市況速報
24：50 - ET個股推介：昆侖能源 （00135）
28：28 - 消息股：中遠海控 （01919） 、米蘭站 （01150） 、佐丹奴 （00709） 、百濟神州 （06160） 、百勝中國 （09987） 、再鼎醫藥 （09688） 、和黃醫藥 （00013）
29：49 - 觀眾問股：摘牌同制裁有何分別？
31：44 - 觀眾問股：港交所 （00388） 平均447元買入應止蝕嗎？
34：11 - 觀眾問股：港鐵 （00066） 長期股東44元有貨    繼續持有還是換其他公用股？
37：47 - 觀眾問股：領展 （00823） 低位儲貨長揸收息否以嗎？會否跌到60元？
40：02 - 觀眾問股：GX恒生高股息率 （03110） 現價可收集？
41：35 - 觀眾問股：F三星原油期 （03175） 8.2元買入怎處理？
43：30 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 4元買入收完息走？
44：51 - 觀眾問股：車股仲有冇運行？GX中國電車 （02845） 點睇？
47：04 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 蟹貨換馬比亞迪 （01211） 好嗎？作中長綫投資點揀？
49：07 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 短期已見底嗎？19元有貨。問前景。
50：59 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 30元有貨    短綫已炒完？
52：31 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 134元買沒止蝕怎處理？
53：42 - 觀眾問股：中國聯通 （00762） 4.2元有貨揸定沽？
55：24 - 觀眾問股：東岳 （00189） 業績有得炒一轉？11元有貨可借業績重上買入價？
56：58 - 觀眾問股：中國有贊 （08083） 0.23元買入可以繼續揸嗎？
57：48 - 港股、內地開市初段市況速報
58：20 - 財經日誌提提你

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欄名 : ET開市直擊

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東岳集團（00189） 比亞迪股份（01211） 騰訊控股（00700） Ｆ三星原油期（03175） 友邦保險（01299） 港鐵公司（00066） 領展房產基金（00823） 香港交易所（00388） 和黃醫藥（00013） 再鼎醫藥—SB（09688）

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