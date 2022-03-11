【ET開市直擊】港股尋底之旅完未？同場拆解京東績後策略（附time code）

港股上日高開高走，恒生指數收報20890點，升262點，結束4連跌。京東 （09618） 上日公布業績，由盈轉虧蝕35.6億元人民幣，京東ADR（JD.US）盤前股價一度挫逾7%。港股尋底之旅完未？真見底抑或純屬技術反彈？京東業績怎解讀，績後策略如何？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你解讀預示。

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00：00 - 港股今日焦點速覽

01：09 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：38 - 亞太股市早段市況速報

03：13 - 美國CPI創40年新高似未見頂 對美國聯儲局加息步伐有何啟示？

05：23 - 美國下月CPI有上升空間 令隔晚美股跌

05：37 - 美國聯儲局加息定位未明 留意下周議息會議是否有更清晰路向

07：50 - 望俄烏局勢解決 令美國聯儲局正常化

08：05 - 道指未擺脫調整區、納指仍處熊市區 美股有機會反覆試低

08：50 - 港股上日市況速覽+北水盤路

09：44 - 中概股除牌風險對港股負面影響有多大？

12：20 - 留意港交所 （00388） 未必可靠中概股回流炒上

12：55 - 恒指上日後反彈不合格 上望21000點、21300點為關鍵位

14：40 - 短綫博反彈不宜急 中長綫分注買入

15：08 - 京東 （09618） 業績怎解讀？績後股價表現如何？

18：29 - 京東 （09618） 股價或再試低 不建議入場博科技股

19：28 - 友邦 （01299） 業績勝預期 斥100億美元回購可刺激股價？

23：12 - 港股開市前市況速報

24：50 - ET個股推介：昆侖能源 （00135）

28：28 - 消息股：中遠海控 （01919） 、米蘭站 （01150） 、佐丹奴 （00709） 、百濟神州 （06160） 、百勝中國 （09987） 、再鼎醫藥 （09688） 、和黃醫藥 （00013）

29：49 - 觀眾問股：摘牌同制裁有何分別？

31：44 - 觀眾問股：港交所 （00388） 平均447元買入應止蝕嗎？

34：11 - 觀眾問股：港鐵 （00066） 長期股東44元有貨 繼續持有還是換其他公用股？

37：47 - 觀眾問股：領展 （00823） 低位儲貨長揸收息否以嗎？會否跌到60元？

40：02 - 觀眾問股：GX恒生高股息率 （03110） 現價可收集？

41：35 - 觀眾問股：F三星原油期 （03175） 8.2元買入怎處理？

43：30 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 4元買入收完息走？

44：51 - 觀眾問股：車股仲有冇運行？GX中國電車 （02845） 點睇？

47：04 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 蟹貨換馬比亞迪 （01211） 好嗎？作中長綫投資點揀？

49：07 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 短期已見底嗎？19元有貨。問前景。

50：59 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 30元有貨 短綫已炒完？

52：31 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 134元買沒止蝕怎處理？

53：42 - 觀眾問股：中國聯通 （00762） 4.2元有貨揸定沽？

55：24 - 觀眾問股：東岳 （00189） 業績有得炒一轉？11元有貨可借業績重上買入價？

56：58 - 觀眾問股：中國有贊 （08083） 0.23元買入可以繼續揸嗎？

57：48 - 港股、內地開市初段市況速報

58：20 - 財經日誌提提你

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