【互聯網監管】網傳內地下月重批遊戲版號　兼擴大限玩措施至成年人

▲ 網傳內地下月重批遊戲版號，兼擴大限玩措施至成年人。

內媒引述內地網民消息指，當局曾拜訪內地大型遊戲公司，指計劃於4月重新批出版號（即准獲批遊戲盈利化收錢），數量在30個左右；同時亦會推行成年人遊戲防沉迷措施，每個遊戲限玩兩個小時後休息30分鐘；遊戲中將不能使用紅色（即不能有血腥場面），而抽卡次數也將限制於20至50次等。

不過，有內媒向騰訊 （00700） 及上海幾間大型遊戲公司求證消息，對方均表示目前沒有接到確切通知，只是在網上看到該傳言，未能證實純屬謠言還是稍後會收到通知，故會以政府官方消息為準。亦有業內人士指，有關帖文內容不太可信，而成年人防沉迷措施亦已流傳日久，業界已有心理準備。

該業界人士透露，早前當局下發了一份關於規範遊戲運營的文件，向遊戲公司徵求意見，其中有對成年人防沉迷和課金的相關規定，但不清楚詳細內容。他判斷只有該份文件出台後，內地遊戲版號才有望恢復。

內地不時傳出有關重批遊戲版號的傳聞，上月便有內媒引述消息指，今年不會再發版號。由去年7月至今，內地已有近8個月沒有下發遊戲版號，有業內人士指，原因是遊戲質量參差不齊，之前審核門檻太低。

回顧2018年3月至12月間，內地遊戲行業也曾經歷長達9個月的版號暫停期。

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