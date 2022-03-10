  • 20°C
香港時間 : 2022310日 (四) 21:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【互聯網監管】內地網傳下月重批30遊戲版號　成年人玩兩小時後休息半小時　遊戲工委：不實消息

股市 20:40 2022/03/10

分享：

網傳內地下月重批遊戲版號，兼擴大限玩措施至成年人。

內媒引述內地網民消息指，當局曾拜訪內地大型遊戲公司，指計劃於4月重新批出版號（即准獲批遊戲盈利化收錢），數量在30個左右；同時亦會推行成年人遊戲防沉迷措施，每個遊戲限玩每兩個小時後休息30分鐘；遊戲中將不能使用紅色（即不能有血腥場面），而抽卡次數也將限制於20至50次等。

內媒引述遊戲工委相關負責人回應指，內容皆為不實消息。另外，亦有向騰訊 （00700） 及上海幾間大型遊戲公司求證消息，對方均表示目前沒有接到確切通知，只是在網上看到該傳言，未能證實純屬謠言還是稍後會收到通知，故會以政府官方消息為準。亦有業內人士指，有關帖文內容不太可信，而成年人防沉迷措施亦已流傳日久，業界已有心理準備。

該業界人士透露，早前當局下發了一份關於規範遊戲運營的文件，向遊戲公司徵求意見，其中有對成年人防沉迷和課金的相關規定，但不清楚詳細內容。他判斷只有該份文件出台後，內地遊戲版號才有望恢復。

內地不時傳出有關重批遊戲版號的傳聞，上月便有內媒引述消息指，今年不會再發版號。由去年7月至今，內地已有近8個月沒有下發遊戲版號，有業內人士指，原因是遊戲質量參差不齊，之前審核門檻太低。

回顧2018年3月至12月間，內地遊戲行業也曾經歷長達9個月的版號暫停期。

更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

相關文章：

【互聯網監管】花旗：內地解決未成年人沉迷打機問題前　料不會恢復遊戲版號審批

【互聯網監管】遊戲版號審批傳停＋抵制炒作元宇宙　騰訊逾200億成交挫半成

【互聯網監管】人民日報︰網遊防沉迷系統仍存漏洞　企業是防沉迷工作主體、須積極履行社會責任

【互聯網監管】網信辦：網站平台須加大投入未成年人防沉迷系統　嚴格控制推送頻次

港股 遊戲 行業 騰訊

上一篇文章

【美股業績】陸金所與監管機構討論潛在來港上市　上季收入增長19%

下一篇文章

【內房銷售】龍湖上月銷售額跌逾61%　一文看清內房股2月銷售表現（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】麥樸思：歐美制裁俄羅斯、中國將成最大贏家　看好中資股反彈
【烏克蘭戰爭】麥樸思：歐美制裁俄羅斯、中國將成最大贏家　看好中資股反彈
【美股期貨】俄外長：不相信爆發核戰　道指期貨跌300點　納指期貨跌1%（不斷更新）
【美股期貨】俄外長：不相信爆發核戰　道指期貨跌300點　納指期貨跌1%（不斷更新）
收息注意｜滙豐（00005）派息周四除淨 現價息率4厘抵唔抵買？
收息注意｜滙豐（00005）派息周四除淨 現價息率4厘抵唔抵買？
【港股ADR+夜期】美團ADR高4%　滙豐ADR高2%　夜期收市升344點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】美團ADR高4%　滙豐ADR高2%　夜期收市升344點（不斷更新）
【全民檢測】全民強制檢測據報不是港府最優先工作　或推遲4月檢測
【全民檢測】全民強制檢測據報不是港府最優先工作　或推遲4月檢測
【港股北水+夜期】夜期跌207點　北水吸資34.5億　吸李寧逾9億（不斷更新）
【港股北水+夜期】夜期跌207點　北水吸資34.5億　吸李寧逾9億（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款