▲ 【港鐵66】港鐵金澤培：極端情況關閉人流少的車站 強調要維持財務穩健、未正面回應會否再減票價

港鐵 （00066） 行政總裁金澤培指，疫情對香港以致港鐵都有很大影響，客流大幅減少，人手安排亦緊張，港鐵會盡力維持正常服務，但極端情況對車站及服務有影響，不排除關閉部分人流較少的車站。

金澤培指，疫情下港鐵會對於車站租戶及商場租戶減租及免租，因疫情需要關閉都會提供百分百免租，港鐵會與中小型商戶共度時艱，力之所及的情況下提供協助。

港鐵指，港鐵目前首要做好防疫抗疫工作，港鐵的票價調整機制是公開透明，票務收入是主要收入來源，去年車務營運已錄得43億虧損，所以要平衡各方需要及維持財務穩健，在維持港鐵正常服務同時，與顧客及持份者共度時艱。

香港客運服務總監楊美珍指，人手若繼續緊張，中轉車站或大型車站會照常運作，迫不得已才會在人流較少的車站進行特別措施，關閉車站，或只是關閉客務中心，而車長近來情況有好轉，過去數日有少量同事復工，會密切留意狀況。

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