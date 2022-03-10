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歐元低位反彈　人幣紋風不動

宏觀解讀 18:05 2022/03/10

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俄烏戰事繼續主導市況。由於雙方稍為軟化談判立場，或為停火協議帶來一綫曙光，另外，歐盟即將舉行峰會，投資者憧憬歐盟再度發行共同債，以籌集資金挽救歐洲經濟，並協助能源企業轉型以降低對俄羅斯能源的依賴。消息刺激歐元低位反彈，並重上1.1水平。儘管現時難言歐元已經見底，俄烏戰爭結果仍然難料，但考慮歐元對上一次新冠疫情期間發行共同債反應正面，加上近日歐元跌幅顯著，市場有較大挾淡倉風險，現時不宜對歐元看得太淡。商品市場仍然非常波動，布蘭特期油一度觸及近14年新高後急挫超過10%，現時主導商品市場已經偏離供求基本面，更多的是投機及倉位回補因素主導，投資者需要額外注意風險。

人民幣市場異常平靜，兩會的政策訊號對滙市反應不大。回顧兩會，中國訂下5.5%左右的全年經濟增長目標，屬於市場預期上限，市場憧憬政府將推出更加積極的財政政策推動經濟增長，並配合減息及降準等措施。然而，人民幣市場對中美貨幣政策分化的反應仍然不大，事實上，人民幣基本因素仍然強勁，歐洲戰事導致供應鏈不穩，企業可能更加依賴中國的供應鏈及生產基地，本年至今中國出口表現強勁，為人民幣帶來不少實際支持，短期人民幣難有轉弱空間。

**俄烏談判有得傾？潘國光分析俄烏局勢對後市影響**

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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