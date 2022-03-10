【業績｜飛機租賃】中銀航空租賃去年純利增10.1%達5.6億　派末期息0.1733美元

▲ 中銀航空租賃去年純利增10.1%達5.6億 派末期息0.1733美元

中銀航空租賃 （02588） 去年全年收入按年增6%至22億元（美元，下同）；稅後淨利潤達5.6億元，按年增長10.1%；派發末期息0.1733美元，對比2020年末期息為0.1173美元。

公司表示，截至去年年底，中銀航空租賃的機隊共有521架自有、代管及已訂購的飛機，當中自有飛機380架，經賬面淨值加權後的平均機齡為3.9年、平均剩餘租期為8.3年。去年合共接收52架飛機，其中7架飛機由航空公司客戶於交付時購買；期內共售出26架飛機，其中包括自有機隊的23架飛機。

公司總經理兼首席執行官Robert Martin表示，航空業從新冠疫情中復甦的步伐在去年加快，年初貨運及國內客運量回升勢頭已然明顯，在此基礎上，國際客運需求出現增長跡象，而今年隨著有關限制的取消和統一，將有利於國際出行需求復甦。

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