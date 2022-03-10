戴德梁行︰首季住宅交投按年減五成　整體樓價跌約5%　料下半年收復失地

戴德梁行發表2022年第一季住宅市場回顧及展望。該行指，受第五波疫情影響，住宅成交量銳減，創下自2016年第一季度6,221宗成交以來的季度新低，預計整體樓價下跌約5%。

該行預計，今年首季住宅物業買賣合約數字僅錄得9,187宗，為自2020年初爆發疫情以來新低，按年下跌49%。由於收緊防疫措施後經濟活動明顯放緩，以及地緣局勢緊張為市場增添不確定性，買家抱觀望態度。上述因素，加上發展商於目前環境下延後推出新盤，在缺乏新盤帶動下，成交量自1月份錄得4,275宗成交後有下降趨勢，預計3月份成交量將持續下跌至約2,000宗水平。

住宅成交量及各類樓價走勢，見下圖︰

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樓價方面，二手市場整體樓價由2021年9月高位下跌2.2%。以各類市場作比較，當中代表細價盤市場的沙田第一城按季跌5.2%；而代表中價市場的太古城則下調4.9%。代表豪宅市場的貝沙灣波動相對較少，按季下調4.1%，主要原因是豪宅業主普遍有較高的持貨能力，因此樓價波幅相對穩定。

至於樓市後市，戴德梁行認為，未來3個月的疫情發展相當關鍵，假如疫情於年中前受控，有望放寬防疫措施及恢復通關，加上按保進一步放寬，有助釋放過去一段時間累積的用家需求，樓市可望於下半年復甦，惟由於去年基準較高，預計全年成交量將下跌15%至18%不等，而樓價則有望於年內錄得不多於3%升幅。

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