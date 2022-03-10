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【烏克蘭戰爭】俄烏外長土耳其談判 關注停火撤軍

環球政治 18:04 2022/03/10

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俄羅斯與烏克蘭兩國外長將於土耳其會晤，為兩國開戰後首次外長級會晤。外媒指俄烏外長會晤將於周四（10日）舉行，談判重點為停火及撤軍等問題。

【烏克蘭戰爭】美國議院通過預算案 批逾1060億助烏抗俄 【下一頁】

俄烏代表團早前已舉行三輪談判，但兩國均未有派外長出席。

外媒報道，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba），會於土耳其南部城市安塔利亞（Antalya）會晤。土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）屆時也會在席。

拉夫羅夫已抵達安塔利亞。而烏克蘭外交部發言人也證實庫列巴抵達安塔利亞，指烏方今次談判目標是俄羅斯停止敵對行動並結束對烏克蘭的戰爭。

庫萊巴會晤前於社交媒體上載短片，表示隨著俄軍繼續轟炸及圍攻烏克蘭主要城市，他對今次談判並未寄予厚望。

他稱烏方將努力透過談判獲取最大利益，但指出談判成功與否取決於克里姆林宮對拉夫羅夫作出甚麼指示。

庫列巴表示烏克蘭將爭取最大限度，要求俄軍停火以解放烏克蘭領土及解決人道主義問題，更形容後者是俄軍造成的災難。

他指烏克蘭部隊的行動及與合作夥伴就制裁採取的協調行動，使自己在談判中處於強勢地位。

英現役士兵擅離職守參俄烏戰爭 國防部籲盡快回國 【下一頁】

俄方也表示已準備好與烏克蘭進行談判，但強調烏克蘭必須滿足俄方早前提出所有要求，包括烏克蘭保持中立和放棄加入北約，俄軍才會結束軍事行動。

伊斯坦布爾大學Kadir Has University教授Mustafa Aydin表示，俄烏外長會晤代表兩國向前邁進一步。他指俄羅斯由最初毫不妥協的姿態慢慢改變立場，但指上述情況轉變未足以產生具體結果。

而美國智庫華盛頓近東政策研究所學者Soner Cagaptay估計，今次會談未必可取得重大突破，但他預期俄烏能實現短期停火讓平民撤離。

有份協調俄烏對話的土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）周三（9日）表示，他希望俄烏外長會晤有助推動永久停火。

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責任編輯：鄭錦玲

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