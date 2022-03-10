富途全港免費派 45 萬盒快速檢測　3月11日中午開放登記　善款物資捐贈 7 間慈善機構與市民攜手抗疫

有見本港近日確診個案不斷攀升，各行各業大受影響，市民負擔加劇，富途證券國際（香港）有限公司（下稱「富途」）日前宣佈合共捐贈 1,000 萬港元及 100 萬盒快速檢予有需要市民，在社會困難時期略盡綿力送上一份心意；其中 40 萬盒將在本週五（11 日）中午12 時起開放予全港市民登記免費領取，富途由3 月12 日至25 日期間，將於港九新界各區設有 9 個流動點向登記市民派發快速檢測套裝；現場將額外預留 5 萬盒向對使用手機登記有困難人士免費派發。另外 55 萬套快速檢測套裝，則先後捐贈予 5 大慈善機構，預計受惠人數共逾十萬港人，實踐富途與港人攜手抗疫的承諾。

40 萬盒快速測試於 3 月11 日起開放全民登記 名額先到先得



名額先到先得為舒緩港人對快速檢測套裝殷切的需求，富途早前特意採購 100 萬盒免費贈送全港市民，其中 45 萬盒將於 2022 年3 月12 日至25 日期間，由早上11 點至晚上8 點每日於香港 9 個流動點派發。有需要的香港居民，可於3 月11 日中午12 時起透過富途牛牛活動中心的活動頁面，填寫簡單個人資料登記申請，首 10 萬名成功登記市民可於已揀選的流動車換領地點及時間，帶同相關文件到場領取，每名登記人士可免費獲取 4 盒快速測試套裝，登記名額先到先得，派完即止。

富途透過 7 大慈善機構分派資源 預計逾十萬有需要人士受惠



富途日前已經將 1,000 萬港元善款捐贈全港社區抗疫連線及基督教家庭服務中心（CFSC），合力支援社會各界，援助受疫情影響人士，與他們共同面對難關；同時，富途已經透過多間機構分派 55 萬盒快速測試，其中包括宣道會社會服務策動發展委員會、香港教育工作者聯會、香港中華基督教青年會、明愛媽媽會、明愛香港仔綜合家庭服務中心，為不同階層人士送暖打氣，協助他們外出工作或保障家中老幼健康之用。

富途證券創辦人李華先生表示：「香港是富途紮根多年的地方，我們感激從創立至今香港人對我們的信賴及支持，富途對香港的情懷更是難以割捨，眼看香港各界因疫情受到不同程度影響，富途作為香港有力的一份子，我們希望能盡力支援社會各界，與大家齊心抗疫，舒緩港人燃眉之急的需要。富途會把香港廣大市民對我們的支持銘記在心，並將繼續堅持為香港付出更多，陪伴大家。」

關於富途證券國際（香港）有限公司

富途證券國際（香港）有限公司是香港證券及期貨事務監察委員會認可的持牌法團。自2012 年成立以來，富途證券快速發展，並以客戶數領先同業，據公開市場數據顯示，富途證券成交量位列香港零售券商前三。扎根香港，富途證券致力於科技驅動創新，以前沿金融科技及一站式線上交易投資及理財平台服務市場，落實富途成為有顯著影響力的全球金融服務平台的願景。2019 年3 月8 日，富途控股有限公司（Nasdaq:FUTU）已正式在美國納斯達克交易所掛牌上市，致力於成為有顯著影響力的全球金融服務平台。

有關富途證券的其他資料，請瀏覽公司官網：https://www.futuhk.com



(特約)