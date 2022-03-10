【抗疫消費】實惠「金花清感顆粒」優惠價$94盒 加購快速測試套裝平均14元/支

第五波疫情肆虐，不少市民爭相搶購中成藥，以減輕身體的不適。實惠宣布今日（10日）起於門市及網店推出「金花清感顆粒」，顧客並可再以優惠價換購快速檢測套裝，與市民攜手抗疫。

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「金花清感顆粒」有助降病毒量及傳染力，並榮獲多項榮譽，於2020年成為國家衛健委抗疫治療方案的推薦中藥，被廣泛應用於國內的疫情防控工作，亦是國家捐贈到港3款抗疫中成藥之一。

實惠推出的「金花清感顆粒」，原價128元/盒，現售98元/1盒，2盒更低至188元，平均每盒94元。如顧客購買2盒「金花清感顆粒」，即可以優惠價70元換購原價$295的快速檢測套裝5支，平均每支14元。該快速檢測套裝為「Green Spring綠詩源新冠狀病毒抗原快速檢測套裝 （膠體金法）」，已獲得歐盟CE認證及ISO9001認證證書。

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責任編輯：嚴浩文