  • 22°C
香港時間 : 2022310日 (四) 18:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫消費】實惠「金花清感顆粒」優惠價$94盒 加購快速測試套裝平均14元/支

理財智慧 18:21 2022/03/10

分享：

第五波疫情肆虐，不少市民爭相搶購中成藥，以減輕身體的不適。實惠宣布今日（10日）起於門市及網店推出「金花清感顆粒」，顧客並可再以優惠價換購快速檢測套裝，與市民攜手抗疫。

【溫股知新】再談港股五大因素   國策股前景最著數

 「金花清感顆粒」有助降病毒量及傳染力，並榮獲多項榮譽，於2020年成為國家衛健委抗疫治療方案的推薦中藥，被廣泛應用於國內的疫情防控工作，亦是國家捐贈到港3款抗疫中成藥之一。

實惠推出的「金花清感顆粒」，原價128元/盒，現售98元/1盒，2盒更低至188元，平均每盒94元。如顧客購買2盒「金花清感顆粒」，即可以優惠價70元換購原價$295的快速檢測套裝5支，平均每支14元。該快速檢測套裝為「Green Spring綠詩源新冠狀病毒抗原快速檢測套裝 （膠體金法）」，已獲得歐盟CE認證及ISO9001認證證書。

【抗疫優惠】百佳推抗疫保健品快閃優惠 必理痛及連花清瘟膠囊門市限定【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【青姐話】疫情底   有幾抵？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
著數優惠 疫情 中藥 快速測試 快速測試套裝

上一篇文章

【職場熱話】WFH真如此輕鬆？ 公司要求開Cam監察工作 打工仔：連去廁所都要打卡

下一篇文章

戴德梁行︰首季住宅交投按年減五成　整體樓價跌約5%　料下半年收復失地
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【抗疫優惠】百佳推抗疫保健品快閃優惠 必理痛及連花清瘟膠囊門市限定
【抗疫優惠】百佳推抗疫保健品快閃優惠 必理痛及連花清瘟膠囊門市限定
中芯罕提早發盈喜 今年首兩月盈利按年增94%
中芯罕提早發盈喜 今年首兩月盈利按年增94%
【快測平台】政府快速抗原測試陽性呈報平台啟用 申報時不可不知的10大事項
【快測平台】政府快速抗原測試陽性呈報平台啟用 申報時不可不知的10大事項
【第五波疫情】恆隆地產旗下四間商場 即日起調整營業時間
【第五波疫情】恆隆地產旗下四間商場 即日起調整營業時間
【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股
【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款