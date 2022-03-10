【消費經濟】環聯21年第四季信貸報告　去年底持續復甦

▲ 環聯公布《2021年第四季信貸行業分析報告》，反映消費者首選信貸類型有所變化，年輕消費者使用信貸的人數增加，帶動信貸市場增長。（資料圖片）

環聯公布《2021年第四季信貸行業分析報告》，顯示2021年第三季主要信貸產品的新增貸款宗數（除信用卡外）均錄得增長，反映消費者首選信貸類型有所變化，而且年輕消費者（Z世代）使用信貸的人數增加，帶動信貸市場增長，財務機構承擔風險的意願增強。

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無抵押循環貸款增長明顯

該報告反映去年底未出現第５波疫情前，香港消費者信貸市場持續復甦，2021年第四季的信貸活躍消費者的年增長回升至0.9%。資料顯示2021年第三季所有主要信貸產品的新增貸款宗數錄得按年增長，唯信用卡除外，錄得10.6%按年跌幅。無抵押循環貸款的新增宗數升幅最為明顯，按年增加92.9%。同期，無抵押私人貸款（41.4%）、按揭（25.1%）及信用卡貸款（24.6%）的新增宗數亦錄得強勁增長。雖然新增貸款宗數增長，但無抵押循環貸款戶口數量仍低於疫情前水平。

信用卡不再吃重

另外，信貸活躍人數增加及選用信貸產品出現變化。報告指同時使用超過一種信貸產品的消費者數量，較只使用信用卡的人數增長更快。在2021年第四季，只有信用卡的消費者數量按年增長0.2%，而同時使用信用卡及私人貸款的消費者數量同期下跌0.6%。同時使用信用卡配合其他類別信貸產品（不包括私人貸款）消費者數量則增加2.2%。可見消費者重投信貸市場之餘，會考慮需要及承受能力，選用不同類型信貸產品。

不少研究指Z世代（1995年或之後出生）漸成消費主力，是次的環聯《信貸行業分析報告》顯示，於2021第三季，Z世代消費者新增貸款宗數分佈由2020年第三季12%增至2021年21%，升幅達九個百分點。按揭亦由年輕消費者主導，有56%的需求（以查詢宗數計）來自Z世代及千禧世代（1980至1994年出生）。環聯香港區行政總裁林嘉儀表示，年輕消費者推動本地消費者信貸市場發展。財務機構在制定針對策略時，能否善用增強數據將是關鍵。

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記者：王浩賢