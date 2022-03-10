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【智能穿戴】IDC：去年Q4全球穿戴裝置出貨量年增1成兼創新高　蘋果、小米分居冠亞軍

股市 17:28 2022/03/10

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【智能穿戴】IDC：去年Q4全球穿戴裝置出貨量年增1成兼創新高　蘋果、小米分居冠亞軍

市場研究機構IDC發表報告指，2021年全球穿戴式裝置出貨量達5.34億部，按年增20%；上季全球穿戴式裝置出貨量達1.71億部，按年增10.8%，再創下季度新高，期內蘋果（Apple）（美：AAPL）、小米 （01810） 出貨量分居冠亞軍。

IDC指出，可聽設備再度成為領先類別，去年第4季出貨量按年增9.6%，佔整個穿戴式設備市場的三分之二。

IDC：行業問題開始消退 助品牌出貨量創歷史新高

IDC移動和消費設備研究經理Jitesh Ubrani表示，許多行業問題在上季開始消退，使得品牌出貨量創歷史新高，同時擴大了產品線；供應緊張也迫使許多公司考慮服務收入補貼硬件的商業模式。 

蘋果Apple Watch S7及AirPods 3帶動其上季增長

上季蘋果全球穿戴式裝置出貨量市佔率達到34.9%，出貨量5970萬部，按年增7.3%。IDC稱，2021年第4季蘋果 Apple Watch Series 7 上市以及推出AirPods 3帶動蘋果上季增長。

小米轉為專注於手錶及可聽設備

排行第二的小米上季全球穿戴式裝置出貨量增7.9%至1460萬部，市佔率8.6%，IDC稱，小米手環出貨量下滑，小米轉為專注於手錶及可聽設備，保持市場地位。

華為上季排第4 出貨量增近36%

三星、華為及Imagine Marketing分別排行第3至5位，出貨量分別1360萬、1150萬及920萬部，按年增3.8%、35.6%及69.6%。

【ET財智Talk】俄羅斯被踢出SWIFT系統　中國或成俄國轉口貿易港？（立即收看）

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