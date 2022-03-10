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【第五波疫情】憂防疫措施無了期　企業駐港員工離港飛歐洲　機票需求急增

商業 17:50 2022/03/10

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旅行社代訂機票的訂單急增，票價因疫情水漲船高。（資料圖片）

本港疫情尚未受控，原訂的全民強制檢查亦尚未落實。嚴格的防疫措施看似無了期，令不少跨國企業派遣駐港的員工亦暫時離港，令旅行社代訂機票的訂單急增。

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金怡假期董事長葉慶寧透露，近兩個月多了顧客經旅行社訂機票，需求顯著增加。「本來沒有人買機票，最近則多了人飛往歐洲及新加坡，大多亦是商務艙。」他續指，大多是外國公司的員工，因難以估計本地的防疫措施持續至何時。由於工作不便，故他們大多調往新加坡。

美麗華旅遊：大多前往歐洲

美麗華旅遊總經理李振庭亦指，近期訂機票的顧客的確有增加，但難以如疫前相比。他又稱，「10個有7個亦是往歐洲」，相信大多是派遣來港工作的外國人。李估計，由於港府有意實施全民強檢，人們憂心確診須前往隔離，故寧願現時「放大假回鄉」。加上現時歐洲已全面開放，該些居港外國人或更希望回歐洲，待本港入境隔離措施放寬後，再回港工作。

李振庭續稱，除了來港工作的外國人外，近期亦有不少港人前往內地避疫，大多是在當地已有物業的退休人士。

本港嚴格的防疫措施令工作不便，故不少外資企業亦把員工調往新加坡。（法新社圖片）

新加坡機票最貴8,000元

疫情下來往香港的國際航班減少，令飛機票價上升。葉慶寧稱，商務艙的價格比較固定，但有些中小企、公司客戶亦會訂購經濟客位前往新加坡。香港往新加坡的機票已由2,000多元升至6,000，甚至8,000元。

李振庭則指，前往歐洲的機票價格平均升近2成，但有些航空公司價格「離譜」，增長1倍。不過他估計，現時訂機票的需求增長不會長時間維持，因有意離港的人們都會在短時間或已經離開。

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記者：葉泳珊

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