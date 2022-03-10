  • 22°C
香港時間 : 2022310日 (四) 18:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費信貸】環聯：本港消費信貸市場去年底持續上升　同時使用信用卡與其他信貸產品人數增

Hot Talk 17:15 2022/03/10

分享：

環聯指本港消費信貸市場去年底持續上升，同時使用信用卡與其他信貸產品人數增加。

環聯（NYSE: TRU）發佈的《2021年第四季信貸行業分析報告》顯示，去年第四季香港消費者信貸市場繼續向疫情前水平增長，除信用卡外各主要信貸產品均錄得增長，反映消費者首選信貸類型有所變化。

環聯指去年第三季所有主要信貸產品新增貸款宗數均錄按年增長，唯信用卡按年跌10.6%。無抵押循環貸款的新增宗數升幅最為明顯，按年增加92.9%。無抵押私人貸款、按揭及信用卡貸款的新增宗數亦錄強勁增長，分別升41.4%、25.1%及24.6%。疫情後消費者及財務機構均對無抵押循環貸款持謹慎態度，然而去年第二季開始跌勢逆轉，無抵押循環貸款新增宗數開始錄得增長。

去年第四季，只有信用卡的消費者數量按年增長0.2%，而同時使用信用卡及私人貸款的消費者數量同期下跌0.6%。相反，同時使用信用卡配合其他類別的信貸產品（不包括私人貸款）消費者數量則增加2.2%。最新一季的數字顯示信用卡發卡量有所下跌，但去年第四季信用卡的應繳款項結欠按年增長3.0%，增幅為全部主要消費者信貸產品之中最高。信用卡和信用卡貸款的平均應繳款項結欠於去年第四季分別按年錄得3.2%和1.8%的增長。

大部分信貸活躍人士在去年第四季的評分持平或上升

私人貸款是最新一季唯一同時錄得新增貸款宗數及應繳款項結欠增長的無抵押消費信貸類別。應繳款項結欠自2019年第四季以來首次錄得增長，按年上升1.0%。

無抵押私人貸款市場仍然由銀行主導，佔新批出貸款量的73%。銀行過去主要向優良及以上風險級別的消費者發出新增貸款，然而他們對優良以下級別消費者的風險分佈，由2020年第三季的40%增至去年第三季的47%。財務機構方面，優良以下風險分佈於同期由83%增至96%。這一級別的逾期還款率亦持續改善，於2021年第四季按年下跌5個百分點，令財務機構有更強信心批出信貸。

另外，最新數字亦顯示，過去一年大部分信貸活躍人士在去年第四季的評分，按年計持平甚至上升，反映經濟增長在此期間進一步擴大。

【ET財智Talk】俄羅斯被踢出SWIFT系統　中國或成俄國轉口貿易港？（立即收看）

相關文章：

【香港經濟】金管局：去年港元存款升1.4%　全年貸款增長3.8%

【消費信貸】環聯﹕「先買後付」和「出糧貸款」成最受關注的新信貸產品

【消費信貸】環聯﹕今年首季消費者信貸需求回穩 整體逾期還款率處於低水平

開啟hket App，閱讀全文
私人貸款 環聯（TransUnion，美：TRU） 信用卡貸款 信用卡 香港 銀行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】麥樸思：歐美制裁俄羅斯、中國將成最大贏家　看好中資股反彈
【烏克蘭戰爭】麥樸思：歐美制裁俄羅斯、中國將成最大贏家　看好中資股反彈
【全民檢測】全民強制檢測據報不是港府最優先工作　或推遲4月檢測
【全民檢測】全民強制檢測據報不是港府最優先工作　或推遲4月檢測
收息注意｜滙豐（00005）派息周四除淨 現價息率4厘抵唔抵買？
收息注意｜滙豐（00005）派息周四除淨 現價息率4厘抵唔抵買？
【港股北水+夜期】北水吸資34.5億　再吸李寧逾9億　夜期跌24點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水吸資34.5億　再吸李寧逾9億　夜期跌24點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌260點　納指期貨跌近0.9%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌260點　納指期貨跌近0.9%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】美團ADR高4%　滙豐ADR高2%　夜期收市升344點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】美團ADR高4%　滙豐ADR高2%　夜期收市升344點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款