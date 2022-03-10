【消費信貸】環聯：本港消費信貸市場去年底持續上升　同時使用信用卡與其他信貸產品人數增

▲ 環聯指本港消費信貸市場去年底持續上升，同時使用信用卡與其他信貸產品人數增加。

環聯（NYSE: TRU）發佈的《2021年第四季信貸行業分析報告》顯示，去年第四季香港消費者信貸市場繼續向疫情前水平增長，除信用卡外各主要信貸產品均錄得增長，反映消費者首選信貸類型有所變化。

環聯指去年第三季所有主要信貸產品新增貸款宗數均錄按年增長，唯信用卡按年跌10.6%。無抵押循環貸款的新增宗數升幅最為明顯，按年增加92.9%。無抵押私人貸款、按揭及信用卡貸款的新增宗數亦錄強勁增長，分別升41.4%、25.1%及24.6%。疫情後消費者及財務機構均對無抵押循環貸款持謹慎態度，然而去年第二季開始跌勢逆轉，無抵押循環貸款新增宗數開始錄得增長。

去年第四季，只有信用卡的消費者數量按年增長0.2%，而同時使用信用卡及私人貸款的消費者數量同期下跌0.6%。相反，同時使用信用卡配合其他類別的信貸產品（不包括私人貸款）消費者數量則增加2.2%。最新一季的數字顯示信用卡發卡量有所下跌，但去年第四季信用卡的應繳款項結欠按年增長3.0%，增幅為全部主要消費者信貸產品之中最高。信用卡和信用卡貸款的平均應繳款項結欠於去年第四季分別按年錄得3.2%和1.8%的增長。

大部分信貸活躍人士在去年第四季的評分持平或上升

私人貸款是最新一季唯一同時錄得新增貸款宗數及應繳款項結欠增長的無抵押消費信貸類別。應繳款項結欠自2019年第四季以來首次錄得增長，按年上升1.0%。

無抵押私人貸款市場仍然由銀行主導，佔新批出貸款量的73%。銀行過去主要向優良及以上風險級別的消費者發出新增貸款，然而他們對優良以下級別消費者的風險分佈，由2020年第三季的40%增至去年第三季的47%。財務機構方面，優良以下風險分佈於同期由83%增至96%。這一級別的逾期還款率亦持續改善，於2021年第四季按年下跌5個百分點，令財務機構有更強信心批出信貸。

另外，最新數字亦顯示，過去一年大部分信貸活躍人士在去年第四季的評分，按年計持平甚至上升，反映經濟增長在此期間進一步擴大。

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