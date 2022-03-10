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【二手樓價】美孚新邨再「見血」　周內二度錄蝕讓　業主4年料實蝕逾50萬

股樓投資 17:15 2022/03/10

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樓價下調，指標屋苑再錄蝕讓個案。美聯吳志輝表示，美孚新邨單位放盤半年，累減150萬元易手，業主持貨近4年帳面蝕讓離場。

成交單位為美孚新邨8期百老匯街114號頂層單位，實用面積680平方呎，屬3房1套間隔，望內街。據悉，單位於去年7月放盤叫價928萬元，至今累減150萬，以778萬元成交，減幅16%，折合實用呎價約11,441元。

同場加映︰【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

據了解，原業主於2018年4月斥資802萬元購入，未計洗費及單位裝修費，是次轉手帳面蝕24萬元，惟若連稅項及代理佣金等費用計，料原業主實蝕逾50萬元離場。

延伸閱讀︰指標屋苑再錄蝕讓 美孚新邨三房900萬沽 帳面損手30萬【下一頁

代理指，美孚新邨本月暫錄約8宗買賣個案，平均呎價約13,318元。值得留意，上述成交為美孚新邨本週第二宗蝕讓個案，對上一宗蝕讓見於屋苑4期百老匯街91號高層B室，單位為三房間隔，原業主帳面蝕讓30萬元沽貨。

【有相睇】泰發大廈外國業主賣樓 連全套現代感豪華靚裝670萬沽出【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 二手市場 樓價 美孚新邨

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