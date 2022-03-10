【太古系】太古白德利：任何挑戰是臨時性、香港仍是營商好地方　無計劃出售國泰航空

▲ 【太古系】太古白德利：任何挑戰是臨時性、香港仍是營商好地方 無計劃出售國泰

本港實施嚴峻的「清零」防疫政策，不少外資機構均憂慮會導致人才流失。太古 （00019） 主席白德利指，所有挑戰都會是臨時性或短期性，相信香港仍是一個營商好地方，「香港中長期仍是我們的家，很有信心無論誰人離開都會回來，太古會繼續在港進行投資計劃。」

對於市場有傳聞指太古或出售國泰航空 （00293） ，白德利表示，沒有計劃出售國泰，太古非常堅持做國泰長期股東，過去數年國泰的業務重組進度良好，集團對於國泰於疫情後的發展感到興奮，特別是大灣區前景。

出售太古海洋開發時機不錯

對於太古日前出售太古海洋開發，白德利稱，太古出售非核心資產已持續一段時間，今次交易的時機不錯，交易亦很快完成，對雙方都是合理交易，集團未來會繼續出售非核心資產，資金流傳可以幫助發展及投資。

太古地產 （01972） 方面，太古地產行政總裁彭國邦承認，目前零售市道特別有挑戰性，因此會在困難時刻支持租戶，對表列處所提供全額免租，零售及餐飲業則按個別情況去處理，並與租戶緊密合作，至於4月20日情況仍未明朗，會密切關注。

發展東南亞四大核心城市

彭國邦指，太古廣場及太古坊寫字樓過去數年很強韌，出租率約97%，今年太古坊寫字樓的續租租金有正面反應，太古廣場寫字樓續租租金則有低單位數字下跌，有信心情況會改善。

太地未來未年會在亞洲投資千億元，彭國邦稱，30%用作鞏固太古廣場及太古坊1辦公樓核心發展，50%用作發展太古里及太古滙品牌，20%用於本港及東南亞住宅買賣機會，包括胡志明市、耶加達、新加坡及曼谷。

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