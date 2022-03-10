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【名人善行】碧咸夫婦捐贈1000萬英磅助烏克蘭婦孺 呼籲各界伸出援手

理財智慧 17:45 2022/03/10

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前英格蘭超級足球巨星，現年46歲的「萬人迷」碧咸（David Beckham）近日宣布，將聯同妻子維多利亞（Victoria Beckham）向聯合國兒童基金會（UNICEF）捐出100萬英磅（約1,025萬港元），用以救助烏克蘭婦女和兒童，碧咸更親自拍片呼籲各界踴躍捐輸，向受戰爭影響的無辜平民伸出援手。

【職業博覽】香港創科職業博覽2022開鑼 提供超過 2,900 個創科職位空缺【下一頁

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

身為聯合國兒童基金會親善大使的碧咸於2015年與聯合國兒童基金會共同發起「7基金」（ 7 fund），原意為幫助全球數百萬弱勢兒童。但鑑於俄羅斯向烏克蘭採取特別軍事行動，碧咸夫婦提出緊急援助，透過「7基金」捐款100萬英鎊，「萬人迷」更親自拍片向球迷宣傳，希望各界留意到俄烏戰爭的慘況並積極響應。

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

碧咸在影片中表示：「我和大家一樣，看著俄、烏局勢發展，感到恐懼和難以置信。母親被迫帶著孩子逃離家園，家庭四分五裂，孩子從床上被拉走，一夜間成為了難民，我的家人安全地在我旁邊生活，但是當我面對如此絕望的情景時，我感到了所有人的無助。」

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記者：鄭日棱

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慈善活動 烏克蘭 俄羅斯 碧咸 戰爭 英鎊 聯合國

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