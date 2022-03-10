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【業績｜房託】泓富產業信託分派減1.6%至17.63仙　股息率達6.3厘

股市 17:07 2022/03/10

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泓富產業信託 （00808） 宣布，截至去年底全年，可分派收入2.68億元，按年跌1.9%；每基金單位分派0.1763元，按年跌1.6%。泓富產業信託周四收報2.81元，升1.1%，現價股息率6.27厘。

【業績│房託】置富末期分派減19%至19.87仙、股息率6厘　續租租金調整率仍為負數

期內，收益為4.45億元，按年跌1.7%；物業收入淨額3.52億元，按年降1.6%。租用率為97.7%，按年增加1.6個百分點。

物業估值達99.67億元，按年減少1.8%。資產負債比率則按年上升0.7個百分點，達到23%。

展望今年，公司預測，本港GDP將增長2至3.5%，香港經濟機遇將取決於中國內地邊境限制放寬及企業申請掛牌上市項目增加等。公司亦將繼續把握辦公室遷往非核心商業區、優化成本的趨勢、屯馬綫全面通車及紅磡至金鐘過海段即將啟用的良機。

**俄烏談判有得傾？潘國光分析俄烏局勢對後市影響**

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【業績】惠理集團去年純利大挫67%　資產管理規模大跌三成

【港鐵業績】港鐵去年扭虧經常性業務利潤18億元、末期息增至1.02元

港股 經濟 基金 泓富產業信託（00808） 業績公布
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