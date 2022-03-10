【二手樓價】外籍空姐賣樓回國退休享清福　藍天海岸跌穿600萬元　9個月最平

疫情拖累樓價持續回落，吸引個別投資者趁機入市。中原地產王英堂說，東涌藍天海岸5座中層G室，實用面積388平方呎，一房間隔，原叫價620萬元，放盤3日，即減至588萬元易手，實用呎價約15,155元，成交價創屋苑一房單位近9個月新低。

王英堂透露，原業主為退休外籍空姐，打算賣樓回國，單位已沒有按揭，見買家誠意十足，所以減價出售。據悉，買家為投資者，趁跌市吸平貨，見上址價錢超筍，故火速承接。參考同類單位市值月租約1.25萬元計，料上址租金回報約2.6厘。

資料顯示，原業主於2008年4月以190萬元買入單位，自住14年，現帳面獲利398萬元，物業期內升值2.1倍。

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