  • 21°C
香港時間 : 2022310日 (四) 19:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【孫子市法】俄烏局勢現轉機 二萬點反彈有機

iMTV＋ 19:30 2022/03/10

分享：

其他股評時段:

0:10 恒指
1:20 烏俄危機
2:30 油價金價
3:00 比亞迪
3:30 市場信心?
6:15 中石油
8:00 戰爭影響
16:00 美國經濟增長
17:30 美國通脹
22:20 新能源股
24:35 芯片供應
26:25 體育用品
27:45 全球化?
32:00 科技股
36:15 Q&A

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 孫子市法

最新專欄文章 更多

【孫子市法】美儲放鴿暫止咳 戰火仍凶未化吉
2022/03/03
【孫子市法】美儲放鴿暫止咳 戰火仍凶未化吉
【孫子市法】俄軍開火立立亂 二萬三千即時穿
2022/02/24
【孫子市法】俄軍開火立立亂 二萬三千即時穿
【孫子市法】病毒戰火都唔怕 全靠儲局幫一把
2022/02/17
【孫子市法】病毒戰火都唔怕 全靠儲局幫一把
【孫子市法】25000爆攻防戰 港股外圍兩關鍵
2022/02/10
【孫子市法】25000爆攻防戰 港股外圍兩關鍵
【孫子市法】息魔殺到全球震 港股有危亦有機
2022/01/27
【孫子市法】息魔殺到全球震 港股有危亦有機
全球化 金價 戰爭 石油 新能源 晶片 恒生指數 美國 通脹 經濟

上一篇文章

【職場熱話】診所新人護士確診 帶病在家工作 被老闆短訊通知炒魷 事主：欺負我未過試用期

下一篇文章

【二手樓價】康德花園三房險守500萬　呎價貼近1萬創今年新低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】亞馬遜宣布股份1拆20 另斥100億美元回購股份
【美股焦點】亞馬遜宣布股份1拆20 另斥100億美元回購股份
【快測平台】政府快速抗原測試陽性呈報平台啟用 申報時不可不知的10大事項
【快測平台】政府快速抗原測試陽性呈報平台啟用 申報時不可不知的10大事項
【第五波疫情】恆隆地產旗下四間商場 即日起調整營業時間
【第五波疫情】恆隆地產旗下四間商場 即日起調整營業時間
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股
【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股
中芯罕提早發盈喜 今年首兩月盈利按年增94%
中芯罕提早發盈喜 今年首兩月盈利按年增94%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款