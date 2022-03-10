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【全城抗疫】信和捐贈2萬套血氧儀 另向基層及少數族裔派發25萬個口罩 及捐100萬元支援院舍運作

理財智慧 16:58 2022/03/10

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第5波疫情來勢洶洶，信和集團宣布，捐贈2萬套血氧儀給安老院及獨居長者，亦向香港聖公會福利協會捐款100萬元，並向基層家庭及少數族裔派發25萬個兒童口罩。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

信和集團及旗下黃廷方慈善基金與香港聖公會福利協會、明愛社會工作服務部、香港家庭福利會及嗇色園社會服務統籌處等社企合作，捐贈2萬套血氧儀給安老院及獨居長者，預計下星期起派送。與此同時，集團及黃廷方慈善基金亦向香港聖公會福利協會捐款100萬元，支援其轄下安老院和復康院舍在疫情下的運作需要。除此之外，集團及黃廷方慈善基金與香港伊斯蘭青年協會、Pakistan Islamic Welfare Union、 香港尼泊爾聯會及香港社區組織協會合作，向基層家庭及少數族裔派發25萬個兒童口罩。

信和集團副主席暨黃廷方慈善基金董事黃永光表示，目前長者接種率最低，是風險最高的群組，血氧儀可提供有關健康狀況的重要數據，有助及早發現異常情況並為長者提供適時醫療護理。

而2萬套血氧儀中，3000套將透過香港聖公會福利協會發送至其轄下9間安老院舍及3間復康院舍和與其合作的私人安老院，血氧儀測量使用者血氧水平及脈搏率，監測呼吸異常情況及身體狀況惡化的早期症狀。

 

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責任編輯：羅浩濂

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