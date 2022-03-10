▲ 【港鐵新列車】港鐵今年4條市區鐵路綫有新列車投入服務 去年本港總乘客量增加23%

港鐵 （00066） 行政總裁金澤培表示，今年將有新列車在本港四條行走市區的鐵路綫投入服務，即荃灣綫、觀塘綫、港島綫和將軍澳綫，正進行資產更新工程，當中包括購入新列車。集團會先通過提升現有信號系統功能，令新列車可以盡快投入服務，預計第一輛新列車可以在今年內投入服務。

金澤培指，港鐵信號系統更換工程方面亦正按步就班進行，硬件更換進展順利，但承辦商在檢查軟件完整度的工作上，因為技術比預期更複雜，亦加上受疫情影響，令進度嚴重延誤，已督促承辦商加快進度，但基於安全考慮，集團必須審慎處理，確保新信號系統符合所有法定要求，保障乘客安全，亦正探討其他替代方案。

周日平均乘客量上升22.4%至475萬人次

港鐵鐵路和巴士服務去年總乘客量增加23.3%至16.163億人次，主要由於疫情好轉（包括推出疫苗接種計劃、社交距離及其他防疫措施放寬，以及上班族重返辦公室和學生復課），令客運服務乘客量有所增加。周日平均乘客量上升22.4%至475萬人次。

不過，由於過境口岸繼續關閉，旅客入境香港仍然受到限制，導致來港的過境服務班次及乘客量銳減，無可避免地對車費收入及租金收入造成衝擊。

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