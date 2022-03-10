【業績｜地產股】越秀地產：若有好的併購機會「錢不是問題」　去年純利跌15.5%末期息32.8仙　現價股息率8厘

▲ 越秀地產去年純利跌15.5%至35.9億人幣 派發末期息每股0.328元

越秀地產 （00123） 公布去年全年業績，期內全年營業收入達573.8億元（人民幣，下同），按年增長24.1%；全年股東應佔盈利為35.9億元，按年下跌15.5%，核心淨利潤升3.2%至41.5億元；派發末期息0.328港元，全年派息升9%至0.654港元。以收市價7.87港元計，現價股息率為8.3厘。

今年拿地預算457億元

越秀地產董事長林昭遠表示，今年拿地預算為457億元，將會更關注收併購及合作機會，目前有一些企業出現了問題，中央也冀企業渡過難關，維持行業穩定發展，推出了有利的政策，承認集團有在洽談接觸一些項目，若有好的機會，強調「錢不是問題」，重點是看項目。

問及集團去年傳與不少陷入困難房企合約，林昭遠指，去年的確有很多合作，對象包括央企，當地國企，大部份項目正常展開，僅個別項目除外，例如在重慶一個項目，其中一個合作方花樣年 （01777） 出了問題，公司便將其股份收購，故項目推進沒有大問題。

越秀地產去年累計合同銷售金額為1151.5億元，按年增長20.2%，當中大灣區實現合同銷售金額約713.7億元，按年增長12.1%。集團今年合同銷售目標調升7%至1235億元，可售資源達2146億元，料整體去化率約58%。

截至去年底，公司總土地儲備達約2711萬平方米，當中1491萬平方米位於大灣區，佔比約55%。公司去年新進入8個城市，包括北京、上海、寧波、東莞、西安等，並於18個城市新增37幅土地，總建築面積約為918萬平方米。

越秀地產表示，預計今年全年市場總體交易規模和價格保持穩定，但區域、城市量價表現會明顯分化。林昭遠認為，部分房企爆雷後，競爭格局發生變化，一些房企會趨向理性，尤其在投資端，回到正常的行業發展軌道。

（第二版加入管理層會議）

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