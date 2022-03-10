【業績｜地產股】越秀地產去年純利跌15.5%至35.9億人幣　派發末期息0.328元

▲ 越秀地產去年純利跌15.5%至35.9億人幣 派發末期息每股0.328元

越秀地產 （00123） 公布去年全年業績，期內全年營業收入達573.8億元（人民幣，下同），按年增長24.1%；全年股東應佔盈利為35.9億元，按年下跌15.5%；派發末期息0.328元，對比2020年末期息為0.315元。

越秀地產去年累計合同銷售金額為1151.5億元，按年增長20.2%。當中大灣區實現合同銷售金額約713.7億元，按年增長12.1%。

截至去年底，公司總土地儲備達約2711萬平方米，當中1491萬平方米位於大灣區，佔比約55%。公司去年新進入8個城市，包括北京、上海、寧波、東莞、西安等，並於18個城市新增37幅土地，總建築面積約為918萬平方米。

越秀地產表示，預計今年全年市場總體交易規模和價格保持穩定，但區域、城市量價表現會明顯分化，行業的洗牌將持續進行，市場集中度會持續上升。不過，由於剛需和改善型需求仍將主導整體市場需求，而政策亦支持自住型合理需求，因此預計2022年房地產市場總體將保持平穩發展。

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