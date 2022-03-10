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【大行報告】太陽能産品價格普遍上升 花旗看好呢3隻光伏股

股樓投資 17:00 2022/03/10

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光伏股今日（10日）升勢凌厲，其中信義光能（00968）成表現最強藍籌，以接近全日最高位收市，報14.82元，升7.4%，成交額11.7億元。

同場加映﹕【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

花旗發表研究報告指，本周大部分太陽能產品價格錄得按周上升，包括多晶矽價格按周上升0.4%，及單晶矽價格按周上升0.4%至2.9%。該行指，在中國太陽能行業中，看好福萊特玻璃（06865）、信義光能及信義能源（03868）等。

【異動股】 渣打獲高盛唱好 【見下頁

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該行指出，全球最大多晶矽生產商通威（滬﹕600438）公布今年首兩個月收入按年增長130%，至160億元人民幣，純利更按年升650%至33億元人民幣。該行假設，今年大部分太陽能裝機，包括中國同比增42%至75吉瓦，及全球增31%至200吉瓦，將在模組價格降低下受到更佳的新項目回報所推動。

同場加映﹕【青姐話】疫情底 有幾抵？

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記者：郭秀慧

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港股 純利 福萊特玻璃（06865） 信義光能（00968） 大行報告

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