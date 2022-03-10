【日本疫情】擬增入境人數 料廢大型活動人數限制

日本於今年起陸續放寬新冠肺炎防疫限制，亦重新開放邊境讓外國人士入境。日本媒體報稱，政府見現時感染人數開始減少，考慮在4月再提升每日入境人數上限至1萬人，亦準備廢除現時大型活動的人數限制。

日本擬下月放寬入境限制 升旅客上限兼縮短隔離日 【下一頁】

下周一（14日）起日本把每日入境人數增至7,000人，但政府消息人士透露，可能在4月時每日入境人數會增加至1萬，容許更多日本民眾及非旅遊性質外國人士前往日本。接近首相岸田文雄的消息指出，日本會採取措施進一步放寬邊境。

同時，日本政府目標在5月底前，容許所有正等候前往日本升學學生入境。有指日本政府亦希望，擴大接受更多有意到日本成為技術學徒的外國人士申請。

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據悉，在檢視機場的隔離設備及容納量後，日本最快在3月底決定，是否批准上升入境人數上限。此舉被指亦希望讓留學生可在4月新學年開始前，趕及抵達日本開學。

針對大型活動只允許最多2萬戴好口罩人士參與的規定，日本政府據報打算廢除，消息人士指屆時參加活動亦不需持有快速檢測陰性結果證明。消息人士表示，政府將在下周就廢除限制咨詢衛生專家，過後便有正式決定。

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責任編輯：吳漢培