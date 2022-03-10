  • 22°C
香港時間 : 2022310日 (四) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本疫情】擬增入境人數 料廢大型活動人數限制

環球社會熱點 17:17 2022/03/10

分享：

日本於今年起陸續放寬新冠肺炎防疫限制，亦重新開放邊境讓外國人士入境。日本媒體報稱，政府見現時感染人數開始減少，考慮在4月再提升每日入境人數上限至1萬人，亦準備廢除現時大型活動的人數限制。

日本擬下月放寬入境限制 升旅客上限兼縮短隔離日 【下一頁】

下周一（14日）起日本把每日入境人數增至7,000人，但政府消息人士透露，可能在4月時每日入境人數會增加至1萬，容許更多日本民眾及非旅遊性質外國人士前往日本。接近首相岸田文雄的消息指出，日本會採取措施進一步放寬邊境。

同時，日本政府目標在5月底前，容許所有正等候前往日本升學學生入境。有指日本政府亦希望，擴大接受更多有意到日本成為技術學徒的外國人士申請。

【Omicron變種】日本撤回入境航班預訂禁令 不足一日即轉軚 【下一頁】

據悉，在檢視機場的隔離設備及容納量後，日本最快在3月底決定，是否批准上升入境人數上限。此舉被指亦希望讓留學生可在4月新學年開始前，趕及抵達日本開學。

針對大型活動只允許最多2萬戴好口罩人士參與的規定，日本政府據報打算廢除，消息人士指屆時參加活動亦不需持有快速檢測陰性結果證明。消息人士表示，政府將在下周就廢除限制咨詢衛生專家，過後便有正式決定。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【日本疫情】少年染疫高燒死亡 最少10間醫院曾拒收
2022/02/18
【日本疫情】少年染疫高燒死亡 最少10間醫院曾拒收
【Omicron變種】BA.2重症機率更大 第3針可恢復保護
2022/02/18
【Omicron變種】BA.2重症機率更大 第3針可恢復保護
【日本疫情】無需輸氧新冠患者 住院時間縮至4日
2022/02/09
【日本疫情】無需輸氧新冠患者 住院時間縮至4日
「安倍口罩」清庫存 日本民眾爭崩頭申請
2022/02/07
「安倍口罩」清庫存 日本民眾爭崩頭申請
日本智庫：需請多500萬外勞 維持2040經濟增長目標
2022/02/04
日本智庫：需請多500萬外勞 維持2040經濟增長目標

你可能感興趣

【日本疫情】少年染疫高燒死亡 最少10間醫院曾拒收
19:11 2022/02/18
【日本疫情】少年染疫高燒死亡 最少10間醫院曾拒收
【Omicron變種】BA.2重症機率更大 第3針可恢復保護
18:17 2022/02/18
【Omicron變種】BA.2重症機率更大 第3針可恢復保護
【日本疫情】無需輸氧新冠患者 住院時間縮至4日
19:38 2022/02/09
【日本疫情】無需輸氧新冠患者 住院時間縮至4日
疫情 出入境資訊 出入境管制 日本 新冠肺炎疫情 快速測試 岸田文雄 新冠肺炎

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月10日 時間18:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】美國議院通過預算案 批逾1060億助烏抗俄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】烏軍堅守基輔北部 俄稱已控制扎波羅熱核電站
【烏克蘭戰爭】烏軍堅守基輔北部 俄稱已控制扎波羅熱核電站
【烏克蘭戰爭】送妻兒先撤離反釀悲劇 留守男求原諒
【烏克蘭戰爭】送妻兒先撤離反釀悲劇 留守男求原諒
【烏克蘭戰爭】再開3人道走廊 英制裁車路士班主（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】再開3人道走廊 英制裁車路士班主（不斷更新）
【英國疫情】料廢除旅遊限制 未打針旅客或免檢測入境
【英國疫情】料廢除旅遊限制 未打針旅客或免檢測入境
【烏克蘭戰爭】沙特阿聯酋請拜登食閉門羹 拒通電討論石油
【烏克蘭戰爭】沙特阿聯酋請拜登食閉門羹 拒通電討論石油
新型冠狀肺炎全球疫情（03月10日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月10日 時間18:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款