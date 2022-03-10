【業績｜資產管理】惠理集團去年純利大挫67%　資產管理規模大跌三成至100億美元

▲ 惠理聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海表示，集團去年經歷了困難的一年，其資產管理規模自2020底年的142億美元下滑至2021年年末的100億美元。

惠理集團 （00806） 去年收入總額跌50%至12.8億元，純利大挫66.8%至約4.6億元，末期股息派8港仙，按年大跌69.2%。惠理集團今收報3.41元，升0.6%。

集團表示，去年市況艱困，集團經歷了困難的一年，其資產管理規模自2020底年的142億美元下滑至2021年年末的100億美元，按年大跌三成，而旗艦惠理價值基金規模為15.2億美元，按年下跌6.6%，不過其表現較恒生指數及MSCI明晟中國指數去年分別下跌12.3%及21.7%為理想。

由於去年投資環境欠佳，集團大部分基金的表現於年末未能超越其各自的高位，因此，錄得資金流出淨額30億美元，其表現費總額大跌86.3%至2億元，管理費總額下降8.5%至9.3億元。

大中華高收益債券基金流出淨額15億美元

再者，惠理有部分基金專門投資於固定收益，特別是中國房地產發展商發行的高收益美元離岸債券。該等產品多年來錄得可觀的盈利，但去年房地產業受到監管打擊後，債券價格暴跌。

整個中國高收益債券市場遭受重創，包括集團的大中華高收益債券基金在內亦出現大規模贖回情況，當中錄得資金流出淨額15億美元。

展望未來，集團認為今年環球市場的投資情緒將受到地緣政治緊張局勢、滯脹風險、以及已發展市場的加息週期所影響，預期波動巿況將在今年持續。而集團有意在其他市場推出更多ESG投資概念、符合伊斯蘭教法、固定收益等產品。

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編輯：姚卓然