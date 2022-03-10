【南韓大選】尹錫悅：順從民意管治 果斷應對北韓

南韓周三（9日）舉行總統大選投票，最大在野黨候選人尹錫悅以些微得票優勢，擊敗執政黨候選人李在明當選。尹錫悅周四（10日）發表當選感言，表示將順從民意執政，果斷應對北韓不合理行為，在相互尊重原則下發展中韓關係。

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尹錫悅在當選感言向選民道謝，稱勝選反映國民希望不分黨派、實現民族團結的意願，自己將毋忘初心，順從民意建設充滿希望的國家。尹錫悅表示，南韓將遠離所有威脅自由民主的勢力及理念，與在野黨各司其職，主導國會及管治國家，為國民服務，推動南韓民主政治走向更加成熟方向。

與北韓關係方面，尹錫悅指，會果斷應對北韓不法、不合理行為，強調兩韓對話大門保持開放。同時，他期望與中國發展相互尊重的雙邊關係、與日本建立具前瞻性關係，希望南韓能成為負責任且受尊敬的國家。

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國內政策方面，尹錫悅指，將打造以人為本的經濟體系，創造就業職位，擴大中產階層，提高國民福利，在公平環境下實現可持續經濟。此外，政府會積極援助受疫情打擊的個體企業，亦會改革社會制度應對日後可能再次爆發的疫情危機。

現任總統文在寅周四早上已致電尹錫悅祝賀當選，稱將全力支援下屆政府接棒，力保施政不出現空白期。尹錫悅回應指，期待儘早與文在寅會面，會與現屆政府積極合作，完成交接。

尹錫悅在發表勝選感言約5小時後，應美國總統拜登（Joe Biden）要求通電，二人對話約10分鐘。分析指，是次通話時間較歷屆勝選總統為早，反映為突顯在國際形勢嚴峻情況下，突顯美韓同盟關係堅不可破。

中國外交部發言人趙立堅亦對尹錫悅當選表示祝賀，強調中方願同韓方共同努力，以建交30週年為契機，推動兩國關係健康穩定發展。

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責任編輯：郭麗明