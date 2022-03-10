【商品走勢】金價跌穿2000美元關 花旗仍料短期闖2125美元

▲ 地緣政冶降溫，金價跌穿兩千美元，但花旗仍料金價於3個月衝上2125美元。

俄烏政局降溫，油金價格急挫，每盎斯國際金價今天（3月10日）更失守2000美元關，但大行花旗暫仍料金價於3個月內或挑戰2125美元歷史新高。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，預計3個月金價有機會見2125美元新高。若今年下半年或2023年經濟衰退風險繼續增加，避險情緒持續，金價或再上至2350至2500美元範圍。

不過，廖嘉豪補充，未來6至12個月聯儲局開始加息周期，若俄烏能有實質解決方案，金價可能回落。但目前局勢趨勢逆轉機會暫仍較低，因此該行亦上調6至12個月金價預測至1875美元。

高盛料金價半年內可見2500美元【下一頁】

至於談及油價，廖嘉豪預期，今年首季布蘭特期油料為為97美元一桶，第二季或見102美元一桶，全年則89美元一桶。

本周初油金呈癲價，有黑金之稱的油價，一度衝破130美元，刺激能源基金急升，金價亦破頂，突破2000美元關，亦帶旺貴金屬等黃金產品。但俄羅斯與烏克蘭今天在土耳其談判，令油金昨晚急挫逾一成。

專家指，若散戶想趕乘大宗商品的升浪快車，短期操作上，宜静候油價及金價在動盪市現拆倉潮，當回落3%至5%，才低吸相關ETF，值博率較高。光大證券國際財富管理策略師溫傑回應本報查詢指，預計國際金價今年的高低位介乎1780美元至2250美元，年底目標價為2150美元。

問及現市況散戶是否適合追買黃金ETF、又或貴金屬基金，溫傑認為，市場避險情緒升溫，推升金價，惟在現時水平，已持有黃金投資的捧場客，或可繼續持有，但不建議於現價追入。原因是金價已反映大部分因素，若俄烏問題出現轉機，有機會令金價出現短線回吐。

專家：油金投資 偏好買ETF

溫傑補充，貴金屬的投資產品方面，較偏好SPDR黃金ETF （02840） 及金礦股基金，前者直接追蹤金價，後者則分散投資不同金礦股。反觀，個別與黃金相關的股份，一般有自身的基本因素，未必能跟貼金價變動。

此外，談及油價，溫傑預測期油價會衝上150美元。論及能源相關的投資產品，溫傑表示，一如黃金投資，較偏好ETF，當中又以原油ETF （03175） 及能源股基金較看高一線。而三桶油，即中石油 （00857） 、中石化 （00386） 及中海油 （00883） 與油價的相關系數偏低。

溫傑再三提醒，小投資者欲追趕油金產品的尾班車，無論買基金、ETF又或個股，須嚴控注碼及嚴守止蝕位。由於油價已大幅上升，或已反映大部分利好因素，短期走勢較難預測，若投資者決定高追，定必要控制注碼，並留意事態發展，如情況有變，或需先行止蝕。

【ET財智Talk】俄羅斯被踢出SWIFT系統 中國或成俄國轉口貿易港？（立即收看）

相關文章：【油價金價】環球恐慌情緒降溫 現貨金失守二千美元、油價回吐半成

【人幣定存】3個月人幣定存最高息2.8厘 大小行搶乘加息快車

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪