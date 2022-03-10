【烏克蘭戰爭】花旗出售在俄零售銀行業務進程恐受阻　因部份俄銀遭美國制裁

▲ 花旗出售在俄零售銀行業務進程恐受阻，因部份俄銀遭美國制裁。

俄烏戰爭未有停止跡象，一眾美國主要銀行之中，在俄業務規模最大的花旗集團（美：C）表示，正評估集團在俄營運。該行稱當地零售銀行業務正以有限度基礙營運，又表示會支持在俄的美國與歐洲跨國企業。不過，隨著部份俄羅斯銀行遭美國金融制裁，據報花旗退出當地零售銀行業務的進程可能受阻。

花旗早前已計劃出售俄羅斯的零售銀行業務，惟潛在競投方之一的俄羅斯銀行如俄羅斯外貿銀行VTB，於俄烏爆發戰爭後正受美國制裁，意味花旗出售在俄業務的難度增加。

花旗仍是少數仍然對俄提供商品相關交易融資的投行，包括天然氣交易。集團目前在俄羅斯擁有約3000名員工，上月公佈與俄羅斯、俄企、俄企夥伴，以及俄羅斯央行相關的貸款、資產與其他風險敝口，合計約98億美元。

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