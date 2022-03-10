▲ 【港鐵業績】港鐵去年扭虧經常性業務利潤18億元、末期息增至1.02元 東鐵綫過海段料6月或7月通車

港鐵 （00066） 去年扭虧，錄得純利95.52億元，經常性業務亦轉賺18.08億元，物業發展利潤大增69.7%至93.43億元，主要來自「日出康城」第七、八和九期。港鐵末期息升4.1%至1.02元，全年派息1.27元，按年增3.3%。港鐵行政總裁金澤培指，香港車務營運EBIT（扣除利息及稅項前的利潤）仍然錄得43億元的虧損，今年本地疫情突然變得極為嚴峻，各行各業都深受影響，疫情對集團業務的不利影響將可能會在今年持續，相信港鐵需要較長時間才可回復至疫情前的情況。

未來12個月就東涌牽引配電站用地、東涌東站一期及小蠔灣車廠一期招標

港鐵稱，沙田至中環綫的紅磡至金鐘段（東鐵綫過海段）預計於6月或7月通車，集團會繼續推進《鐵路發展策略 2014》的多項鐵路項目及小蠔灣車廠的物業發展港鐵正邀請有興趣的發展商提交百勝角通風樓物業發展項目的發展意向書。

視乎市場情況，計劃在未來12個月左右就東涌牽引配電站用地、東涌東站第一期（取決於與政府簽訂項目協議）及小蠔灣車廠第一期項目（取決於與政府簽訂項目協議及批地文件的簽署）進行招標。

港鐵稱，LP10（「日出康城」第十期）、晉環（「港島南岸」第一期）及揚海（「港島南岸」第二期）的利潤入帳將視乎建築進度而定。

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