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【俄烏戰爭】麥當勞關閉俄羅斯門店　料每月損失3.9億元

商業 17:00 2022/03/10

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俄羅斯及烏克蘭爆發戰火，各界制裁俄羅斯持續入侵烏克蘭，品牌更暫停當地的業務。據CNBC報道，麥當勞在周二宣布，關閉在俄羅斯的850家直營門店。

麥當勞財務總監Kevin Ozan表示，現正計算關閉俄羅斯門店後的影響，但估計每月損失約5,000萬美元（3.9億港元）。不過，該企強調，雖然目前關閉俄羅斯的門店，但期間仍會繼續向約6.2萬名員工支付薪金。

【烏克蘭】Sony加入制裁俄羅斯　暫停當地銷售PlayStation硬件及軟件

Ozan稱：「我們不是草率作出這個決定，也希望只是暫時性。但不論是對全球業務或位於當地的員工來說，我們這個決定只是做認為正確的事。」另外，麥當勞也關閉位於烏克蘭的108家門店。而這兩個地方合計佔全系統性銷售（systemwide sale）2%。

【烏克蘭】亞馬遜宣布制裁加辣　AWS停收俄羅斯與白俄羅斯新客戶

事實上，其他美企如星巴克、可口可樂、Yum Brands、Papa John’s等，也停止在俄羅斯的業務。星巴克行政總裁Kevin Johnson表示，也會繼續支付2,000名俄羅斯員工的薪金。

責任編輯：馬意文

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