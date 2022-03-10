【異動股】藥明康德首兩月收入增逾65% 料今年收入增最多70% 股價曾彈逾一成

藥明康德（02359）料今年收入增長最多達70%，股價隨即反彈，一度高見111.5元，大升13.9%，收報106.3元，升8.6%，成交額5億元。

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公司表示，自今年初以來，其獨特的一體化CRDMO（合同研究、開發與生產）和CTDMO（合同檢測、研發和生產）業務模式持續發力，尤其是今年1月至2月在手訂單和收入按年增速均超過65%，創下歷史新高。公司預期，今年首季收入按年增長65至68%。展望全年，收入按年增長介乎65至70%。

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中金發表研究報告，維持對藥明康德去年凈利潤預測為51億元人民幣不變，考慮到主營業務需求持續旺盛，分別上調今明兩年凈利潤預測22.1%和16.6%，至81.2億元人民幣和96.7億元人民幣。該行同時維持AH股「跑贏行業」評級，上調H股目標價8.3%至130元。

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記者：郭秀慧