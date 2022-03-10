【京東9618】京東第4季收入增23%　經調整利潤36億人幣勝預期　美股盤前仍插7%

▲ 【京東9618】京東第4季收入增23% 經調整利潤36億人幣勝預期

內地電商巨頭京東 （09618） 公布去年第4季及全年業績。京東上季收入約2759.08億元（人民幣，下同），按年增23%，好過預期的2749.4億元；列賬虧損52億元，2020年同期為243億元，遜預期的蝕8050萬元；經調整盈利35.65億元，按年增50%，好過預期的25.61億元。

收入分布方面，上季產品銷售收入約2346.74億元，按年增22.1%，好過預期的2305.25億元；服務收入為412億元，按年增28.3%，差過預期的440億元。

京東港股績前升1%，收報237.4元；美股（美：JD）盤前現跌7.21%，折合報226.409港元，低水4.63%。

京東上季與華潤萬家合作 11.11期間後者成交額年增4倍

京東上季與內地零售連鎖企業華潤萬家超過600家門店合作，並在11.11期間通過達達集團的即時配送和零售平台助力華潤萬家成交額按年增長超400%。

京東稱，近期已完成合併達達集團（美：DADA）。目前，京東已成功引入沃爾瑪（Walmart）（美：WMT）、永輝（滬：601933）等370多家商超，覆蓋超34,000家門店，提供超過3百萬種貨品項目（SKUs）

上季奢侈品牌LVMH集團旗下高端品牌迪奧、羅意威、紀梵希以京東小程序方式與京東集團建立合作關係。2022年1月，京東集團宣佈與Shopify（美：SHOP）達成戰略合作，成為Shopify首個中國戰略合作夥伴。

京東總裁徐雷：上季外部大環境變化 而公司經營效率提升

京東集團總裁徐雷指出，上季面對外部大環境變化，京東依然保持健康增長勢頭，並持續促進中國消費的擴容增質。徐雷稱，京東開放的生態和供應鏈能力為合作夥伴帶來經營效率的提升和持續的高質量增長，創造獨特的價值，未來將始終圍繞用戶和合作夥伴創造價值作為長期的業務發展戰略和投入佈局。

京東集團首席財務官許冉則稱，上季戰略重點得到有效落地，通過技術和創新進一步優化運營效率。

京東物流運營超過1,300個倉庫

截至去年底，京東物流 （02618） 運營超過1,300個倉庫。包含京東物流管理的雲倉面積在內，倉儲總面積超過24百萬平方米。

此外，上季京東工業推出企配中心、京工櫃、智能移動倉等一系列面向產業供應鏈管理的新一代基礎設施，並已在全國範圍內部署超過200個設施。

京東年度活躍用戶增2成

京東去年全年收入增27.6%至9516億元，當中商品收入增25.1%至8156.55億元，而服務收入增44.7%至1359.37億元。

京東去年的年度活躍用戶數約5.697億，按年增加20.7%。

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