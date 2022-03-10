【京東9618】京東徐雷：有信心京東零售增速高於同行　上季收入增23%、經調整利潤36億人幣勝預期　惟美股勁插逾17%

▲ 【京東9618】京東第4季收入增23% 經調整利潤36億人幣勝預期

內地電商巨頭京東 （09618） 公布去年第4季及全年業績。京東總裁徐雷在分析員會議表示，今年會繼續關注京東用戶增長質量和精細化用戶管理，強調有信心京東今年保持用戶高速增長。

徐雷指出，內地整體上半年消費表現相對保守，然而京東超市、家居及保健產品類別增速比京東整體平均水平更快，加上全渠道業務將繼續成為京東戰略重點，而且京東生態圈效率及用戶參與度等有所提高，有信心京東零售實現高於行業平均水平的增速。

京東港股績前升1%，收報237.4元；美股（美：JD）現跌超過17%，折合報201.255港元，低水15%。

京東上季收入約2759.08億元（人民幣，下同），按年增23%，好過預期的2749.4億元；列賬虧損52億元，2020年同期為243億元，遜預期的蝕8050萬元；經調整盈利35.65億元，按年增50%，好過預期的25.61億元。

京東超市業務接近盈虧平衡 贊助央視春晚或影響首季利潤率

各大電商巨頭搶攻超市雜貨市場，徐雷指出，會繼續加強與合作伙伴在供應鏈或營銷、倉儲等方面的協同工作，認為超市業務滲透率較高，對於全渠道戰略非常重要，相關業務盈利能力正不斷提高，直言「已經接近盈虧平衡」。

京東贊助今年央視春晚，京東集團首席財務官許冉表示，首季營銷開支開支增加較多，利潤率或會受壓，但強調會控制全年營銷開支。

直播電商對京東影響不大 因顧客大多為計劃性消費

對於直播電商對京東影響，徐雷認為，直播電商行業因處於流量紅利期而急速增長，對零售平台有一定挑戰，但京東顧客大多為計劃性消費，所以影響較小。徐雷認為，直播電商在營運效率方面仍有困難，而京東擁有完整供應鏈基礎設施、付運能力及多元化的購物渠道等，可以為新興商業模式的企業提供服務。

徐雷強調，京東一直維持可持續和高質量的增長，上季新客ARPU（每用戶平均收入）提高 11%，現有客戶購物頻率提高3%，而ARPU則增加 4.5%。

京東新業務京喜仍須長期發展

徐雷提到，作為新業務之一的特價購物平台京喜去年專注改善供應鏈和採購效率，特別是針對生鮮和日用商品的流通成本，但認為行業仍須5至10年時間作長期發展。

收入分布方面，上季產品銷售收入約2346.74億元，按年增22.1%，好過預期的2305.25億元；服務收入為412億元，按年增28.3%，差過預期的440億元。

京東上季與華潤萬家合作 11.11期間後者成交額年增4倍

京東上季與內地零售連鎖企業華潤萬家超過600家門店合作，並在11.11期間通過達達集團的即時配送和零售平台助力華潤萬家成交額按年增長超400%。

京東稱，近期已完成合併達達集團（美：DADA）。目前，京東已成功引入沃爾瑪（Walmart）（美：WMT）、永輝（滬：601933）等370多家商超，覆蓋超34,000家門店，提供超過3百萬種貨品項目（SKUs）

上季奢侈品牌LVMH集團旗下高端品牌迪奧、羅意威、紀梵希以京東小程序方式與京東集團建立合作關係。2022年1月，京東集團宣佈與Shopify（美：SHOP）達成戰略合作，成為Shopify首個中國戰略合作夥伴。

京東總裁徐雷：上季外部大環境變化 而公司經營效率提升

京東集團總裁徐雷指出，上季面對外部大環境變化，京東依然保持健康增長勢頭，並持續促進中國消費的擴容增質。徐雷稱，京東開放的生態和供應鏈能力為合作夥伴帶來經營效率的提升和持續的高質量增長，創造獨特的價值，未來將始終圍繞用戶和合作夥伴創造價值作為長期的業務發展戰略和投入佈局。

京東集團首席財務官許冉則稱，上季戰略重點得到有效落地，通過技術和創新進一步優化運營效率。

京東物流運營超過1,300個倉庫

截至去年底，京東物流 （02618） 運營超過1,300個倉庫。包含京東物流管理的雲倉面積在內，倉儲總面積超過24百萬平方米。

此外，上季京東工業推出企配中心、京工櫃、智能移動倉等一系列面向產業供應鏈管理的新一代基礎設施，並已在全國範圍內部署超過200個設施。

京東年度活躍用戶增2成

京東去年全年收入增27.6%至9516億元，當中商品收入增25.1%至8156.55億元，而服務收入增44.7%至1359.37億元。

京東去年的年度活躍用戶數約5.697億，按年增加20.7%。

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