減碳專家　滙能黃文輝：我們懂得把減碳目標落地！

過去兩年，抗疫成為全球關注的議題，然而當大眾聚焦於疫情之際，討論多時的氣候變化同樣迫在眉睫。為協助各界實現碳中和的目標，滙能集團（01539）於今年初透過與策略夥伴的合作，與馬來西亞州政府機構簽訂諒解備忘錄並推出綠色組合計劃，為當地提供所需的節能與抗疫方案。「我們在減碳方面擁有多年的經驗，能助客戶把想法『落地』執行，長遠實現碳中和的目標。」滙能主席及行政總裁黃文輝如是說。



走進滙能的辦公室，不難見到四周擺放了大小不一但同一品牌的空氣消毒裝置，難道滙能開始染指防疫產品市場？「這是我們策略夥伴香港品牌iCleanic的產品，它經專業認證實驗室測試證明有效殺滅上呼吸道感染細菌，並獲相關專科醫生肯定及採用。」黃文輝表示，集團一直透過與不同策略夥伴合作，為市場提供多元化的潔淨技術及節能減排方案。而集團早前便透過與iCleanic的合作，贏得馬來西亞一宗大型合作項目。



3大業務 助建減碳生態圈



成立於2008年的滙能乃首家在香港交易所上市的能源服務公司。集團除專注能源管理業務以外，近年更先後拓展再生能源及儲能業務，包括提供一站式的光伏發電項目方案，以及於2018年投資湖南儲藏量達30萬噸的釩生產基地（見另文）。透過3大業務互相牽引，冀在滿足市場需求的同時，帶動集團持續發展並實現碳中和目標。

「集團主要採用能源管理合同的商業模式，以零前期成本為客戶提供度身訂造的節能方案，優化他們的節能項目，從而達至最高的能源效益及回報。」黃文輝表示，能源管理一直是該集團的核心業務，而隨着節能、再生能源與儲能業務所產生的碳權日漸增加，碳權亦成為集團的重要資產，「當這些碳權透過碳交易為集團帶來收入，我們便有更多資源優化現有的業務，協助企業達到碳中和目標。」



黃文輝透露，滙能在印尼及南非的部分項目，獲CMA Testing檢定減排逾5萬噸二氧化碳當量。隨着碳信用額（碳權）交易愈趨普及，滙能會否考慮拓展相關業務呢？他承認，集團的業務—節能、再生能源，以至儲能均能產生碳權，並預料碳權對集團發展的影響愈來愈大，惟他強調目前就碳權的運用仍與相關持份者及有關當局進行磋商，待有明確計劃後再作公布。



料擁70萬噸溫室氣體排放權庫存



滙能集團於今年2月公布成功取得香港中華廠商聯合會工業發展基金有限公司CMA檢定中心的溫室氣體排放認證聲明，集團於印尼的一個項目成功減排7,146.74噸二氧化碳當量。有關庫存量通過ISO 14064-3:2019驗證，並符合ISO 14064-1:2018的要求。取得驗證的碳排放估計約佔滙能溫室氣體總庫存的百分之一，而餘下的庫存量亦會交予檢驗機構進行驗證，作為業務發展的一部分。



碳權料為滙能業務帶來支持



儘管黃文輝指集團對發展碳交易業務未有定案，但滙能對碳市場的投資一直未有停頓。今年2月初，滙能與馬來西亞州政府機構簽訂諒解備忘錄，在馬來西亞雪蘭莪（Selangor）推出綠色組合計劃。「該計劃包含了兩大部分，當中的『節能計劃』主要圍繞高效節能，而『新冠病毒抗疫計劃』則旨在協助當地減少因空氣質量治理產生的空氣細菌和新冠病毒傳播風險。」



滙能透過其專利的LED燈，成為上述「節能計劃」的核心綠色科技解決方案供應商，並為雪蘭莪的6,000個屋苑安裝約600萬支LED燈；而透過與iCleanic的合作，集團亦會為馬來西亞雪蘭莪的屋苑提供「新冠病毒抗疫計劃」。黃文輝指出，上述的「節能計劃」估計每年能夠節省4.48億馬來西亞令吉（約8.3億港元），以及節省約8.67億千瓦時電力，相當於每年減少60萬噸以上的碳排放，即未來10年每年種植超過1,000萬棵樹。



「由於項目中的LED燈是由滙能租賃予相關屋苑，所以客戶可以通過零前期成本實現節能目標；而節能設備雖由集團提供，然而營運成本及盈利已包含在服務費內，所以從節能中獲得的碳權可說是額外的收益，未來可用於投資其他項目。」黃文輝估計，若以每噸100港元、每年60萬噸的碳排放計算，單是該項目的碳權收入每年最少達6,000萬港元。



誠然，本港的碳交易發展尚處極為初步的階段，惟無損碳權的價值。參考國際碳交易所的市場價格，每噸碳定價為50人民幣至90歐元不等，即約62至797港元之間，當中存在相當大的差價。而為實現2050年全球碳中和的目標，預期市場對碳權的需求將有增無減，有分析師更認為，碳權價格於未來數年可能升至每噸200歐元，意味滙能持有的碳權資產價值或會進一步提升。

▲ 黃文輝指出，多年的經驗使集團能為客戶提供更多元化的能源管理方案，助他們把減碳的想法「落地」。

凝聚各界 助減碳目標「落地」



隨着集團的3大業務愈趨穩健，發展方向愈見清晰，滙能在支援企業落實減碳以外，亦積極發揮其持份者的角色，與社會各界攜手推動碳中和。為響應國家「十四五規劃」提倡的「碳達峰、碳中和」策略，多間支持環保及碳中和的科研機構、院校，以及行業專家於去年12月底組成大灣區碳中和協會，藉此凝聚業界力量，共同推動國家達至「雙碳」目標，而黃文輝正是該協會的副會長。



「節能減排已是大勢所趨，我們期望能善用能源管理方面的知識，以及自身的經驗為推動大灣區的綠色碳中和行業轉型提供支援。」儘管自2016年起，本港所有上市公司均要遵守《環境、社會及管治（ESG）報告指引》進行報告，惟相比全球企業在有關方面的發展情況，黃文輝不諱言本港企業對減碳的認識和實踐經驗不多，若要追上碳中和的目標必須加快步伐。



「作為業界的一分子，我們早已做好準備，除了提供多元化的節能方案，包括可再生能源應用外，在儲能以至碳權方面亦有相關的部署。」黃文輝形容，滙能一直參與並帶領行業的發展進程，例如率先推廣LED燈到全城普及應用。「多年來與不同國家和地區的企業甚至政府合作，不只讓我們了解客戶的普遍想法和需要，更就如何有效推動節能減排汲取豐富的經驗。」他重申，有關經驗除有助鞏固集團的業務發展，為客戶提供更多元化的能源管理方案，助他們把減碳的想法「落地」外，亦可為本港業界借鏡，加快本港企業的減碳步伐，邁向碳中和的目標。



力拓海外市場 為島國建太陽能發電場



滙能近日於再生能源業務上再次取得佳績。今年3月初，滙能與加勒比海島國多明尼加政府簽訂合作意向書，將於未來3年分3階段為該國興建每日能生產350萬瓦特電力的太陽能發電場，助其實現於2035年全面採用綠色能源的目標。



「本港最大的太陽能發電場每年只能產生1至2萬瓦特的電力，而這個新項目預計將設置60萬塊太陽能板，其電力足夠77,000個4人家庭使用1年。」黃文輝透露，項目首階段料於半年至1年內動工，投資額約3,000萬美元；而項目總投資約為2.1億美元。由項目產生的電力將售予當地政府或相關機構，滿足當地的用電需要，其回報將為集團的長遠發展帶來支持，合作過程更有利集團與當地政府和企業發掘更多合作空間。



▲ 黃文輝與多明尼加共和國（香港及澳門）總領事EDUARDO ÁLVAREZ（中）簽訂合作意向書。

投資釩資源 打造一站式儲能解決方案



實現碳中和除有賴節能減排和應用可再生能源以外，儲能系統亦扮演着重要的角色。為確保儲能成效，並進一步控制儲能成本，滙能集團早於2018年投資湖南釩生產基地，透過開採、提煉及以創新技術合成高純度釩電解液，供應給釩液流電池，以實現一站式儲能解決方案。



釩成最具潛力儲能技術



釩過去常見於鋼鐵、化工及航天行業的應用，例如在煉鋼過程中加入相關元素，藉此提高鋼的強度、韌性，而含釩的特煉鋼則廣泛應用於輸油管道、建築、鋼軌等基建；而隨著鋼鐵和儲能行業需求的增加，釩亦被應用作新型儲能裝置──全釩液流電池。根據國家地質局的初步評審報告估計，滙能是次投資含有3,000萬噸的含釩石礦，並擁有較高品質的五氧化二釩。



黃文輝指出，與鋰電池相比，釩電池的壽命更長。「釩電池的充電周期約為鋰電池的4倍，其電解質基本上可永久用，加上沒有着火和爆炸的風險；唯一可能是缺點的地方是其體積較大，難以用於流動裝置，但卻無礙於用作儲電設施，所以是目前最具潛力和最環保儲能技術。」



由於釩的價格波動較大，過去10年五氧化二釩的價格曾高見28.8美元/磅，亦曾降至2.5美元/磅，加上預期市場需求愈增但其供給有限而集中，故黃文輝直言透過有關投資，集團除可獲得釩礦開採業務的專業技術、經驗及知識，更可發展電解液製造的專有技術，建立由開採到成品生產的一體化供應鏈。「我們正部署一些相關的合作計劃，包括生產價格具競爭力的釩電池，進一步優化整個儲能效率和成本，從而鞏固集團在儲能市場的地位。」



早着先機 料國策帶動行業增長



為實現環保節能，近年內地積極推動電動車的發展，並計劃於2035年把公共領域汽車如巴士、市內清潔用車等全面電動化，惟其電力產能可否跟上需求卻值得關注，而去年底內地便曾出現電力需求超出預期的情況，令多地需要採取限電措施。

為此，廣東省發改委於去年10月公布《關於進一步完善我省峰谷分時電價政策有關問題的通知》，並提出調整高峰時段（峰）與低用量時段（谷）的電費價格至峰平谷比價1.7:1:0.38。「面對峰谷電價的差距擴大至5倍，在低電價時段把電力儲起，再於高時段使用自然是最理想的做法。」因應國策的帶動，加上市場對電力的需求持續，黃文輝預料儲能產業的發展將愈趨蓬勃，並為集團的業務帶來支持。「我們早於2017年以前已預視到市場對儲能的需求將日益增加，而事實上儲能與再生能源及分布式能源的應用亦息息相關，所以集團近年銳意拓展有關領域，並使其成為三大業務之一。」

▲ 滙能投資湖南釩生產基地，透過開採、提煉及以創新技術合成高純度釩電解液，供應給釩液流電池。

聯繫：香港經濟日報廣告部 上市公司組 │ annteam@hket.com