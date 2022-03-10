【香港經濟】上年第四季大部份服務業收益錄按年錄升幅　運輸、住宿業升最多

▲ 2021第4季與2020年第4季比較，大部分主要服務行業以價值計算的業務收益均有不同程度的升幅。

政府統計處今日（10日）發表的業務收益指數的臨時數字顯示，2021年第四季與2020年第四季比較，大部分主要服務行業以價值計算的業務收益均有不同程度的升幅。

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2021年第四季與2020年第四季比較，運輸業（+66.3%）、住宿服務業（+35.5%）、膳食服務業（+29.1%）、進出口貿易業（+19.8%）、貨倉及倉庫業（+18.7%）、速遞業（+14.6%）和批發業（+13.1%）的業務收益均錄得雙位數升幅。另一方面，地產業的業務收益同期錄得17.4%的跌幅。



按服務界別分析，旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益同期按年上升38.5%，而電腦及資訊科技服務界別的業務收益亦按年上升20.8%。



2021年第四季與2021年第三季比較，約一半主要服務行業經季節性調整的業務收益（以價值計算）均錄得不同程度的升幅。當中，運輸業和貨倉及倉庫業的業務收益按季分別上升6.6%和4.4%。另一方面，銀行業的業務收益同期則下跌16.2%。



2021年第四季與2021年第三季比較，旅遊、會議及展覽服務界別經季節性調整的業務收益上升5.3%，而電腦及資訊科技服務界別經季節性調整的業務收益亦上升1.5%。



政府發言人表示，受惠於環球經濟持續復蘇，本地疫情穩定，以及消費券計劃對本地消費活動的額外支持，大部分主要服務行業的業務收益在2021年第四季繼續按年上升。

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責任編輯：李智美