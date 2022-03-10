地緣政局不穩下的投資趨勢

俄羅斯與烏克蘭衝突持續，各大宗商品價格急升。目前需要觀望及警惕潛在局勢加劇風險，以防出現滯脹情況。不少主要經濟體同時正為疫情後的經濟復甦作準備，但油價長期上漲可能會削弱信心，並損害剛剛開始的復甦步伐。全球投資氣氛短綫不穩下，其實按現況仍有些地區及資產表現較佳。

首先是石油，由於俄羅斯是第二大石油出口國，而歐洲有四成天然氣供應依賴其供應，預期石油和天然氣供應受阻或中斷，油價將在供應已經緊張的市場中以更長時間保持高位。然而油價上漲可為石油巨企帶來強勁的盈利前景同時，行業估值具吸引力和自由現金流較強，恢復派息和股票回購將繼續令行業受投資者追捧。特別是美國能源股對俄羅斯風險較低，頁岩油有可能復產。目前石油行業落後於油價，因此繼續看好歐洲石油巨企，而企業分散地域業務運營可減輕俄羅斯政局帶來的風險。在中國和泰國的亞洲能源板塊同樣受惠於油價上漲。

油價走强，意味通脹將持續一段時間。因此估計投資者偏愛黃金以對沖高通脹及地緣政治風險，料波動性的需求將上升，帶動金價再次走高。黃金作為一種硬性資產，在惡性通脹、滯脹和負利率的環境中有一定保值能力並升值。不妨可利用黃金與風險資產的關聯性低的特點，在高波動時期成為有效的對沖工具。

大宗商品出口國自然受惠。其中如馬來西亞和印尼等國傢俱有韌性，擁有豐富的棕櫚油、天然氣、煤炭、金屬和礦物巨企。另一方面，經濟增長風險可能會削弱成熟市場央行鷹派態度，導致資金轉向避險，料國債和高等級信貸有一定的支持。高息差、大宗商品出口地區，如海灣合作委員會（GCC）和拉美地區，也可能會受惠於油價上漲，利好新興市場 GCC/拉美信貸表現。

至於板塊方面，料半導體上游供應鏈表現可重拾理想，尤其是具有議價能力和產能優勢的公司，如 IC 設計公司、晶片代工製造商和設備製造商。隨著全球供應鏈加快生產、囤積庫存並推高平均售價，預計晶片組的終端需求將上升，而公司不易受到東歐地緣政治條件影響。加上經過近周回落後，估值更具吸引。最後，醫療用品和醫療保健解決方案終端需求持續上升，支持醫療保健板塊表現。在各國增加醫療用品和醫療保健能力下，主要受惠者包括製藥公司和醫療器械製造商。

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