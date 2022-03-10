【職業博覽】香港創科職業博覽2022開鑼 提供超過 2,900 個創科職位空缺

香港科研人才一直短缺，有見及此，香港科技園公司於3月10日至16日舉辦「香港創科職業博覽2022」，提供超過2,900個創科職位空缺，數字創新高，為本地及海外年青人才帶來更多就業機會及職涯發展導向。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，儘管疫情嚴峻，對社會各界帶來衝擊，然而，香港科技園堅持創科發展不會停步。過去數年，香港的創科創投氣氛積極正面，科技園的園區公司獲投資的數目及資金，亦以倍數上升。香港創科的增長顯著，必須把握未來機遇，帶領創科生態圈的發展更上一層樓。

他續指，香港的創科生態圈愈趨龐大，香港科學園深圳分園亦將於今年啟動，支援企業及人才「引進來、走出去」。香港科技園們會繼續與夥伴攜手合作，透過創科職業博覽及不同計劃，提供實習、培訓及就業機會，吸引頂尖人才加入創科生態圈。他又鼓勵年青人，即使面前充滿挑戰，更需抱有信念，一定會有不同機會和出路。

本年度創科職業博覽中，有超過280間來自不同界別的本地及海外企業參與，招攬有潛質的年輕人才投身創科行業。而對人才需求最高的四大範疇分別為人工智能與數據分析、生物科技、電子及傳感技術，以及軟件及通訊科技。為期一周的創科職業博覽，將結合內容豐富的「T2: 創科人才薈」人才發展計劃，涵蓋「深科技培訓」、「創新思維工作坊及創意比賽」，以及「技能升級系列」（金融科技）三個重點人才培訓項目。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【香港科創】科技園與英飛凌攜手合作 推出共同培育計劃 加速微電子創新並推動初創發展【下一頁】

【科學研究】亞馬遜網路服務公司聯手科學界 成功識別13萬種RNA病毒 可預防未來冠狀病毒傳染病爆發【下一頁】

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂