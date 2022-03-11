  • 19°C
香港時間 : 2022311日 (五) 02:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登簽行政命令考慮推出美元數碼貨幣　並促令研加密貨幣收益及風險問題

環球政經 01:50 2022/03/11

分享：

美國總統拜登（Joe Biden）本周三簽署行政命令，籲政府審查加密貨幣的風險和收益，同時透露考慮推出美元數碼貨幣。市場分析認為，這項期待已久的命令等同承認加密貨幣日益增長的重要性，以及它們對美國與全球金融體系的潛在影響。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

根據白宮的情況說明書（Fact sheet），內容包括呼籲聯邦機構對數碼資產的監管和監督採取統一的方法。拜登政府要求財政部評估和製定有關加密貨幣的政策建議，還希望監管機構「確保充分監督並防範數碼資產帶來的任何系統性金融風險」。

【筍工推介】衞生署招聘項目助理 月薪逾1.4萬元 中學畢業即可申請【見下頁

    點擊圖片放大
    +15
    +14

行政命令涵蓋6項目標，包含消費者投資人保護、金融穩定、打擊非法活動、美國競爭力、普惠金融與負責任創新，當中保護消費者是重要的部分之一。全因有無數關於投資者墮入加密貨幣騙局，或者對交易所或用戶本身的網絡攻擊而損失巨額資金的故事。

另外，根據白宮的情況說明書，拜登政府將正式考慮創立美國數碼貨幣，評估美國央行數位貨幣 (CBDC，Central Bank Digital Currency) 所需的技術基礎設施。美聯儲已經在評估創建數字貨幣的可能性。有知情人士稱，該項行政令將要求司法部研究，創立數碼貨幣是否需要國會授權。

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

數碼貨幣 經濟 拜登 美國 行政 金融 白宮 美元

下一篇文章

【TSLA】馬斯克又出手？若烏克蘭員工被徵召入伍　Tesla照出糧3個月
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】亞馬遜宣布股份1拆20 另斥100億美元回購股份
【美股焦點】亞馬遜宣布股份1拆20 另斥100億美元回購股份
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【第五波疫情】恆隆地產旗下四間商場 即日起調整營業時間
【第五波疫情】恆隆地產旗下四間商場 即日起調整營業時間
新世界旗下沙田凱悅酒店　為公立醫院醫護提供免費住宿　鄭志剛：感謝抗疫醫護無私付出
新世界旗下沙田凱悅酒店　為公立醫院醫護提供免費住宿　鄭志剛：感謝抗疫醫護無私付出
【快測平台】政府快速抗原測試陽性呈報平台啟用 申報時不可不知的10大事項
【快測平台】政府快速抗原測試陽性呈報平台啟用 申報時不可不知的10大事項
【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股
【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款