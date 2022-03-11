拜登簽行政命令考慮推出美元數碼貨幣　並促令研加密貨幣收益及風險問題

美國總統拜登（Joe Biden）本周三簽署行政命令，籲政府審查加密貨幣的風險和收益，同時透露考慮推出美元數碼貨幣。市場分析認為，這項期待已久的命令等同承認加密貨幣日益增長的重要性，以及它們對美國與全球金融體系的潛在影響。

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根據白宮的情況說明書（Fact sheet），內容包括呼籲聯邦機構對數碼資產的監管和監督採取統一的方法。拜登政府要求財政部評估和製定有關加密貨幣的政策建議，還希望監管機構「確保充分監督並防範數碼資產帶來的任何系統性金融風險」。

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行政命令涵蓋6項目標，包含消費者投資人保護、金融穩定、打擊非法活動、美國競爭力、普惠金融與負責任創新，當中保護消費者是重要的部分之一。全因有無數關於投資者墮入加密貨幣騙局，或者對交易所或用戶本身的網絡攻擊而損失巨額資金的故事。

另外，根據白宮的情況說明書，拜登政府將正式考慮創立美國數碼貨幣，評估美國央行數位貨幣 (CBDC，Central Bank Digital Currency) 所需的技術基礎設施。美聯儲已經在評估創建數字貨幣的可能性。有知情人士稱，該項行政令將要求司法部研究，創立數碼貨幣是否需要國會授權。

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