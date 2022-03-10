【兩會2022】中金王漢鋒：對中國市場不必過度悲觀　地緣事件短期拖累

中央宏觀政策穩增長，中金公司董事總經理兼首席策略師王漢鋒指，當前市場處於政策已經轉向、金融環境已經轉向寬鬆、信貸增量已經顯現，而經濟尚未見到起色的階段，市場階段低點可能已經逐漸臨近。

他指，A股市場目前估值在全球已屬較低水平，考慮到海內外的政策週期和增長周期反向，A股市場的整體估值相對海外其他主要市場有較強吸引力。市場估值分布與過去五輪「穩增長」時期的市場低點接近，認為對於中國市場不必過度悲觀。

王漢鋒說，地緣事件放大供應風險，加大海外「滯脹」的可能性，短期可能也會拖累中國市場，但在全球波動中，中國市場中期可能會相對有韌性。前期受挫的成長股如電動車、新能源和科技硬件半導體，已經有所調整，入場時間可待「通脹預期」拐點。

中國短期出口動能仍強

中金公司董事總經理兼首席宏觀分析師張文朗指出，今年穩增長政策發力，居民收入有望實現企穩改善，疫情防控政策的精準執行，有助餐飲、出游等消費場景恢復，預計全年社消增長約6.5%。

他指，俄烏衝突對全球需求帶來一定不確定性，但中國短期出口動能仍強，全年出口增速可能為8%左右。

互聯網最嚴厲監管已過

王漢鋒表示，兩會提到要求互聯網平台降費支持中小企，只是執行層面的變化，中央近期強調數字經濟要做大做強，表明對互聯網板塊最嚴厲的監管立場已改變。

他說，去年互聯網板塊調整，除因監管政策變化導致，背後亦因基本面出現變化，如去年初互聯網平台在社區團購展開激烈競爭，甚至有所謂「百團大戰」，意味社區團購已經滲透到街頭巷尾，側面說明互聯網滲透率已很高，流量紅利見頂。

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