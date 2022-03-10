  • 24°C
香港時間 : 2022310日 (四) 16:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【南韓大選】尹錫悅親美減依賴華 陷反女權爭議

環球政治 16:20 2022/03/10

分享：

南韓周三（9日）舉行的總統大選結果出爐，最大在野黨總統候選人尹錫悅以48.58%得票率當選。尹錫悅被指立場親美及倡減少依賴中國，也陷入反女權爭議，外界關注尹錫悅上台後的外交立場及有何施政重點。

【南韓大選】政治素人尹錫悅險勝當選 從政未夠1年 【下一頁】

  • 尹錫悅是誰？

尹錫悅1960年生於知識分子家庭，父母均為大學教授，畢業於首爾大學法學院。韓媒形容尹錫悅大器晚成，指他畢業後參加多次司法考試均落榜，直至第9次才成功通過考試。

尹錫悅其後於檢察部門工作多年，分別曾任大邱、首爾、釜山等地的檢察官。他任內曾調查兩名前總統朴槿惠和李明博的貪腐案，2019年更官至檢察總長。

他因調查現任總統文在寅親信、南韓前法務部長曹國一案，與文在寅不和自行辭職。

  • 尹錫悅當選有何特殊意義？

尹錫悅作為檢察官出身，是南韓史上首位毫無國會議政經驗的素人總統，從政未夠1年已成功獲得總統寶座。

《韓聯社》報道，外界普遍認為尹錫悅當選，反映南韓選民對傳統政治的不信任及抵制。

  • 尹錫悅外交立場如何？

尹錫悅屬保守派，立場將較現任總統文在寅更強硬。

美國：他料會繼續親美。他曾承諾將重建韓美同盟並加深全面戰略同盟，將令韓美經濟合作範圍擴大至新技術、全球供應鏈、航太航空、網際網路、核電站等領域。

中國：他認為需降低對華依賴度，韓媒分析指他上台後仍會與中國展開必要的經濟合作，但同時會積極配合美國打造同盟統一戰線。

他更主張南韓應與美國、澳洲、印度及日本組成的「四方安全對話」（Quad）更全面合作。

北韓：他表明將果斷應對北韓非法及不合理的行為，但表示將隨時敞開南北韓對話門戶。

他過往表態支持制裁北韓領袖金正恩政權，又指如北韓試圖攻擊南韓，他將加強開發技術先發制人打擊北韓。

  • 尹錫悅有何施政重點方向？

經濟：他支持以市場為主導方式，包括由私營部門而非政府來主導創造就業機會。

他建議撥款50萬億南韓圜（3,183億港元）支援受疫情打擊的小商戶和個體戶，其中43萬億屬於現金援助。

稅收：他建議下調資本利得稅和財產稅以增加樓市交投。他又建議將投資加密貨幣的徵稅門檻，由250萬南韓圜（約1.6萬港元）提高到5,000萬南韓圜（約31.8萬港元）。

性別平權：他承諾廢除性別平等和家庭部，過往曾因大力支持南韓年輕男性的言論而被批評反女權。

住屋：他提倡放寬房地產監管，以市場原則為指引。

他更支持加強房屋供應，承諾未來5年內最少建造250萬戶房屋，其中50萬戶位於首爾。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】英現役士兵擅離職守參戰 國防部籲盡快回國
今日
【烏克蘭戰爭】英現役士兵擅離職守參戰 國防部籲盡快回國
【英國王室】威廉凱特透露 仔女主動關心烏克蘭戰爭
今日
【英國王室】威廉凱特透露 仔女主動關心烏克蘭戰爭
【烏克蘭戰爭】切爾諾貝爾核電站斷電 IAEA指未有即時危險
今日
【烏克蘭戰爭】切爾諾貝爾核電站斷電 IAEA指未有即時危險
【南韓大選】政治素人尹錫悅險勝當選 從政未夠1年
今日
【南韓大選】政治素人尹錫悅險勝當選 從政未夠1年
世衛譚德塞重申新冠疫情未完結 仍是大流行病
今日
世衛譚德塞重申新冠疫情未完結 仍是大流行病

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】英現役士兵擅離職守參戰 國防部籲盡快回國
今日 14:37
【烏克蘭戰爭】英現役士兵擅離職守參戰 國防部籲盡快回國
【英國王室】威廉凱特透露 仔女主動關心烏克蘭戰爭
今日 14:18
【英國王室】威廉凱特透露 仔女主動關心烏克蘭戰爭
【烏克蘭戰爭】切爾諾貝爾核電站斷電 IAEA指未有即時危險
今日 13:44
【烏克蘭戰爭】切爾諾貝爾核電站斷電 IAEA指未有即時危險
選舉 地緣政治 政治 南韓 總統大選 中國 美國 北韓

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄炸產科醫院 烏最少3.5萬人撒離被圍城市（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】沙特阿聯酋請拜登食閉門羹 拒通電討論石油
【烏克蘭戰爭】沙特阿聯酋請拜登食閉門羹 拒通電討論石油
【烏克蘭戰爭】俄炸產科醫院 烏最少3.5萬人撒離被圍城市（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄炸產科醫院 烏最少3.5萬人撒離被圍城市（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月10日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月10日 時間16:00）
【烏克蘭戰爭】烏軍堅守基輔北部 俄稱已控制扎波羅熱核電站
【烏克蘭戰爭】烏軍堅守基輔北部 俄稱已控制扎波羅熱核電站
【英國疫情】料廢除旅遊限制 未打針旅客或免檢測入境
【英國疫情】料廢除旅遊限制 未打針旅客或免檢測入境
【烏克蘭戰爭】澤連斯基願與俄 談烏東克里米亞問題
【烏克蘭戰爭】澤連斯基願與俄 談烏東克里米亞問題
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款