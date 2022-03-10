【南韓大選】尹錫悅親美減依賴華 陷反女權爭議

南韓周三（9日）舉行的總統大選結果出爐，最大在野黨總統候選人尹錫悅以48.58%得票率當選。尹錫悅被指立場親美及倡減少依賴中國，也陷入反女權爭議，外界關注尹錫悅上台後的外交立場及有何施政重點。

【南韓大選】政治素人尹錫悅險勝當選 從政未夠1年 【下一頁】

尹錫悅是誰？

尹錫悅1960年生於知識分子家庭，父母均為大學教授，畢業於首爾大學法學院。韓媒形容尹錫悅大器晚成，指他畢業後參加多次司法考試均落榜，直至第9次才成功通過考試。

尹錫悅其後於檢察部門工作多年，分別曾任大邱、首爾、釜山等地的檢察官。他任內曾調查兩名前總統朴槿惠和李明博的貪腐案，2019年更官至檢察總長。

他因調查現任總統文在寅親信、南韓前法務部長曹國一案，與文在寅不和自行辭職。

尹錫悅當選有何特殊意義？

尹錫悅作為檢察官出身，是南韓史上首位毫無國會議政經驗的素人總統，從政未夠1年已成功獲得總統寶座。

《韓聯社》報道，外界普遍認為尹錫悅當選，反映南韓選民對傳統政治的不信任及抵制。

尹錫悅外交立場如何？

尹錫悅屬保守派，立場將較現任總統文在寅更強硬。

美國：他料會繼續親美。他曾承諾將重建韓美同盟並加深全面戰略同盟，將令韓美經濟合作範圍擴大至新技術、全球供應鏈、航太航空、網際網路、核電站等領域。

中國：他認為需降低對華依賴度，韓媒分析指他上台後仍會與中國展開必要的經濟合作，但同時會積極配合美國打造同盟統一戰線。

他更主張南韓應與美國、澳洲、印度及日本組成的「四方安全對話」（Quad）更全面合作。

北韓：他表明將果斷應對北韓非法及不合理的行為，但表示將隨時敞開南北韓對話門戶。

他過往表態支持制裁北韓領袖金正恩政權，又指如北韓試圖攻擊南韓，他將加強開發技術先發制人打擊北韓。

尹錫悅有何施政重點方向？

經濟：他支持以市場為主導方式，包括由私營部門而非政府來主導創造就業機會。

他建議撥款50萬億南韓圜（3,183億港元）支援受疫情打擊的小商戶和個體戶，其中43萬億屬於現金援助。

稅收：他建議下調資本利得稅和財產稅以增加樓市交投。他又建議將投資加密貨幣的徵稅門檻，由250萬南韓圜（約1.6萬港元）提高到5,000萬南韓圜（約31.8萬港元）。

性別平權：他承諾廢除性別平等和家庭部，過往曾因大力支持南韓年輕男性的言論而被批評反女權。

住屋：他提倡放寬房地產監管，以市場原則為指引。

他更支持加強房屋供應，承諾未來5年內最少建造250萬戶房屋，其中50萬戶位於首爾。

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責任編輯：鄭錦玲