【人幣定存】3個月人幣定存最高息2.8厘 大小行搶乘加息快車

▲ 本周上商及交銀香港齊加人民幣定期存款息，當中更一周兩連加。

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

人民幣滙價續受兩會維穩行情刺激而處於高位，但近期4間大小港銀仍照舊加人民幣定期存款息，單以本周計，暫有兩行出招，包括上商於本周二（8日）微加3個月以上人幣定存年息0.05厘，目前旗下最高息是1年期的2.4厘。交銀香港更4日內兩連加，繼周一（7日）略加1年人幣定存息率0.05厘至2.35厘後，周三（9日）又調升3個月人幣定存年息0.05厘，新報2.4厘。

事實上，早前大行已各自搶存，例如星展於上周五（4日）全面加人幣定存息，當中加幅最勁是3個月期，大加年息0.3厘，新息率至2.5厘，也是繼富邦的2.8厘後，為人幣定存第2大高息王。

恒生 （00011） 更勇進，早於2月28日加人幣定存息兼降門檻，調升6個月年息0.1厘，1年息率更上調0.2厘，現時3個月、半年至1年的新息率，罕有齊報兩厘，入場費從本來須100萬元（人民幣，下同）才享最高特惠息，如今驟劈99萬元，降至僅1萬元便享更高息。

1個月美元定存息最高1.5厘【下一頁】

招商永隆環球金融市場部總經理蕭啟洪今早回應本報查詢指，美元因俄烏戰事的避險需求而急升，當中亦因西方凍結部分美元交易，而導致市場追捧人民幣作為替代，同時因中國經濟穩定，以及利率較高而成為市場新進晉的避險貨幣。

蕭啟洪估計，今年美滙指數的高位可達101，低位為年初的94.8，年末約為96至98水平。離岸人民幣今年最高有望達6.25，最低可能為6.45，而年終約為6.4至6.45範圍。

在美元獨強下，人民幣仍逆市升，野村更指人民幣為最佳避險貨幣。此外，專家拆解，人民幣高息吸存出路多，畢竟金管局公布1月份的人民幣存款，乃自7年以來再度破萬億元，資金池高達10959億元，按月急升18.2%，更創11年以來最大的單月升幅，凸顯人幣受捧。再者，自從俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭後，人民幣頓變避險貨幣，令滙價提早爆小陽春。可是，憧憬俄烏和談，地緣政局緩和，今午在岸價（CNY）暫跌穿6.32，報6.3206。

野村：人民幣為全球最強貨幣之一【下一頁】

光大國際證券外滙策略師黃俊能回應本報查詢料，美元兌人民幣今年上落區間在6.25至6.5，今年底目標價6.3。黃俊能剖析，第十三屆全國人大第五次會議開幕，李克強總理指出，要把穩增長放在更加突出的位置，「穩中求進」是2022年經濟工作的政策取向。今年的國內生產總值增長目標為5.5%左右，高於巿場預期的5.3%水平，同時也較過去兩年5.1%的複合增速水平有所提升，反映中央對GDP充滿信心。

另方面，離岸拆息續高企，3個月拆息報3.24厘，1年更直逼3.5厘，反映業界的加息搶存戰仍有水位。

而經歷3月開局的調息潮，眼下一年期人幣定存以華僑永亨與富邦齊享2.8厘息率，雙雙膺高息王。3個月及半年期皆以富邦的2.8年息厘稱王。至於冠全城的息率，是南商及富邦的7天年息有13.88厘。

更多【高息定存】文章

【ET財智Talk】俄羅斯被踢出SWIFT系統 中國或成俄國轉口貿易港？（立即收看）

相關文章：【港元定存】1年港元定存息最高1.18厘 最多賺息逾11萬

【虛擬銀行】虛銀再推存款優惠 PAOB 3個月港幣定存0.8厘息、Mox合資格新客最多享1.3厘息

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪