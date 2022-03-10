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【植物奶】OATLY去年收入增52.6%至6.4億美元　全年虧損擴大2.5倍至2.12億美元

股市 15:52 2022/03/10

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OATLY去年收入增52.6%至6.4億美元　全年虧損擴大2.5倍至2.12億美元

瑞典燕麥奶生產商Oatly（美：OTLY）公布去年全年業績，公司2021年全年收入達6.4億元（美元，下同），按年增長52.6%，超過公司預期；而銷售、行政等費用按年增長逾1.1倍至3.54億元，最終全年錄得虧損2.12億元，按年擴大2.5倍。當中，來自美洲地區的收入按年增長79.8%至約1.8億元，亞洲地區收入增長136.5%至1.27億元。

Oatly去年全年毛利達1.55億元，按年增長19.9%。首席執行官Toni Petersson表示，在去年第四季度，公司已經感受到通脹帶來的成本壓力，以及在部分地區面臨供應鏈的挑戰，但相信隨著公司繼續在多地落實本地化大量生產的策略、優化運營效率，公司的盈利能力在未來幾年將會持續上升。

Oatly表示，2022年全球銷售或仍會受部分國家對防止COVID-19傳播的措施所影響，同時亦會繼續觀察烏克蘭局勢對亞洲甚至更廣泛地區的影響。給予現時的經營環境，預計2022年全年的收入將介乎8.8億至9.2億美元，按年錄得增長介乎37%至43%，期內資本開支預算介乎4億至5億美元。

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