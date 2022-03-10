【內險前景】奧緯諮詢：中國人身險保費規模有望於2050年翻十番　至45萬億元人民幣

奧緯諮詢(Oliver Wyman)預期，中國人身險保費規模有望於2050年翻十倍，達到45萬億元人民幣，又預計中國將於2030年超越美國成為全球最大人身險市場。

奧緯諮詢發表的中國人身險行業報告指出，當中國人均可支配收入突破7千至1萬美元後，人身險保費規模年增長率預計將高達13%，並在2030年超越美國成為全球最大的人身險市場。至2040年前後，中國的人身險滲透率有望達到11至13%的穩定水平，並預計在2050年實現45萬億元（人民幣，下同）的保費規模。

奧緯諮詢董事合夥人錢行表示，當前中國居民醫療險、養老年金、定期壽險和終身壽險的保障缺口尤為明顯。中國當前全體居民在餘生面臨約1,600萬億元的風險敞口；其中1,050萬億元的醫療支出需求和370萬億元的養老支出是中國家庭最大的財務支出需求。

2019年中國整體醫療支出結構中，公共開支佔58%，商業健康險佔7%，醫療險的滲透率明顯偏低，導致35%的醫療支出缺口需自費解決。錢行認為，險企在長壽風險管理和資產負債管理上具有豐富經驗和能力，在商業養老金產品的開發上獨具優勢，如果可以有效發揮銀保渠道的分銷優勢，人身險險企理應在作為第三支柱的商業養老保險市場中佔有重要的一席之地。

線上渠道僅貢獻5至6%的原保費收入

儘管分析顯示中國人身險市場長期前景向好，但短期挑戰仍待解決。中國人身險行業原保費增速降至個位數，首年保費首次連續3年下滑。錢行表示，很多人都認為數字化可以幫助人身險行業力挽狂瀾，傳統的代理人模式已不再有用武之地。然而，目前線上渠道僅貢獻5至6%的原保費收入，難以動搖專屬代理人及銀保渠道60%及30％的原保費收入主流地位。消費者們更習慣透過線上渠道獲取資訊或購買簡單基礎的保險產品，線下渠道依然是購買大額、複雜人身險產品的首選。

報告認為，數字化渠道和數字化工具只是手段，而代理人的賦能和改革才是重中之重。當前「大進大出」 的代理人模式難以持續，且不穩定、低質量代理人，難以匹配中產及富裕客戶所需的服務質量。

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