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新世界旗下沙田凱悅酒店　為公立醫院醫護提供免費住宿　鄭志剛：感謝抗疫醫護無私付出

理財智慧 16:02 2022/03/10

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第5波疫情持續嚴峻，香港醫療系統已超負荷，醫護人員工作疲於奔命。新世界發展（00017）宣布，撥出集團旗下沙田凱悅酒店近100個房間，供醫院管理局的前綫醫護人員免費入住，感謝他們日以繼夜站在抗疫最前線的付出。

新世界發展行政總裁鄭志剛說︰「我們進入了抗疫的最關鍵時刻，第五波疫情令感染人數大幅飆升，前綫醫護人員不分晝夜守護生命的同時，亦要擔心家人的感染風險。我們衷 心感謝前線醫護為病人的無私付出，期望入住酒店的醫護人員能夠好好休息，養足精神應 對這場世紀疫戰。」

此外，新世界繼續推出一系列措施支援社區抗疫，包括「加碼」捐贈 10 萬套快速抗原檢測包予基層市民，再向「全港社區抗疫連線」捐出 3,000 個血氧計轉贈安老院舍，並為青衣方艙醫院捐贈緊急物資等，全方位協助有逼切需要的群組抵抗疫情。

值得留意的是，自第5波疫情爆發以來，新世界先後推出多項措施協助社區抗疫。如上月無償借出粉嶺一幅 3.5 公頃土地予政府興建方艙醫院，又借出九龍貝爾特酒店用作社區隔離設施之用。此外早前亦派出義工隊支援「全港社區抗疫連線」及「香港義工同盟」的社區抗疫工作。

延伸閱讀

新世界鄭志剛：願借會展予政府作檢測等用途　研借地建「方艙醫院」【下一頁

新世界借出九龍貝爾特酒店　共700間客房作隔離設施　冀與政府及市民抗疫【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

疫情 鄭志剛 新世界發展（00017）

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