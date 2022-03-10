【消費情報】香港迪士尼推全新網上商店 逾400款商品直送本地用戶

第五波疫情嚴峻，香港迪士尼樂園暫停關閉至今年4月20日，決定變陣改以網上商店銷售旗下商品。樂園近日宣布推出全新「香港迪士尼樂園網上商店」，發售超過400款全新及熱賣商品，消費滿800元可獲免費送貨服務。

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香港迪士尼樂園網上商店提供超過400款全新及熱賣商品，當中焦點包括了全新迪士尼與彼思電影《熊抱青春記》主題商品、可愛粉嫩色糸的米奇與好友春日及櫻花主題商品、國際婦女節主題商品，以及全新Dwell Well Be Well系列家居用品，樂園透露商品將會每周更新。

網上商店內也可找到抗疫產品：1盒10個的成人/中童口罩售$49；1盒30個的壓花成人/中童口罩則售$129。

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顧客於網店購物滿800元即可享免費送貨，而800元以下就需繳付50元運費。此外，消費滿1,000元或以上可獲150元以上指定免費禮物。

「奇妙處處通」會員折扣亦適用於大部分正價商品，白金卡會員可享8折優惠，金卡及銀卡會員則可享9折優惠，會員須於結帳時登入其會員帳號以享用適用之會員折扣。

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責任編輯：嚴浩文