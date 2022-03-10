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【智能喇叭漏洞】Amazon Echo現「自我攻擊」漏洞！　黑客可監聽、控制其他智能家電

科技 19:16 2022/03/10

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海外研究人員最近發現Amazon Echo智能喇叭出現「自我攻擊」漏洞，指Amazon Echo智能喇叭可以自行啟動並對作出惡意指令。

智能喇叭近年大受歡迎，只要透過語音即可讓其執行指令。但海外研究人員最近發現Amazon Echo智能喇叭出現「自我攻擊」漏洞，指Amazon Echo智能喇叭可以自行啟動並對作出惡意指令。

【人工智能】AI醫療機械人技術　促進脊髓損傷治療
 
倫敦大學皇家霍洛威學院（Royal Holloway University of London）與意大利卡塔尼亞大學（University of Catania）的研究人員發現，只要讓第三代或第四代Echo智能喇叭將預先錄好包含語音指令的音訊並播放，智能喇叭就接收指令，自行啟動並執行語音指令動作。

預先錄音　確保成功執行指令

即使智能喇叭為了執行特定動作而需進行二次確認，研究人員也可在裝置要求確認後約6秒追加一句「Yes」，確保指令成功執行。研究人員將該「自我攻擊」漏洞稱為「Alexa vs. Alexa」（AvA）。

不過Echo音箱要「自我攻擊」並不像網絡攻擊能遙距操控，必須接近目標裝置才能發動，這亦成為攻擊的一大障礙。為了讓智能喇叭播放特製惡意聲音檔，攻擊者必須讓手機或電腦進入藍芽配對範圍內。一旦配對成功，就可讓藍芽裝置與Echo連線或斷線，無需每次重新配對。

【科技趣聞】與先人對話？ 平台利用AI技術將照片變成影片（附影片）

亞馬遜：已作修復
 
至於AvA漏洞攻擊會造甚麼影響？研究人員表示，黑客可篡改下載到智能喇叭的App、打電話、監聽使用者，或遙距控制其他智能家電。研究促使亞馬遜對AvA自發命令漏洞作出更新修補，用戶可到官網下載最新修補版Alexa智能喇叭軟件。

【機械人】內地機械人博物館 3D打印人類面部特徵和四肢

責任編輯：廖淑瑩

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